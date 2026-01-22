歲月悠悠師徒情 寒冬送暖話當年
今天台北低溫，下起綿綿細雨，頂著冷風，台北慈濟醫院院長一行人，趁著農曆年節前夕，一一拜訪北區資深志工。如今8、90歲的他們，都是從慈濟早期篳路藍縷，一路走過來，跟隨上人的信念，貼身更貼心。其中這位年過90的老三師姊，胡玉珠，年輕時，和陳美珠、楊玉雪（兩人是親姊妹）結拜姊妹，並皈依上人，因為年紀最小，當時被稱為老三，直到現在，而慈濟功德會從慈善起家，當時跟著上人上山下海的訪貧路，依然深烙在心。
「(妳行動還是很好耶)，(很健康) 謝謝 (幾歲了)，過年95( 歲)。」
慈濟志工 胡玉珠：「(載上人載多久)，不知道 忘記了，(但那個時間很幸福)，很幸福。」
兒時是養女，16歲時隻身上台北當工友，27歲和結識多年、從事貿易的先生結婚，35歲轉行藝品店服務，光鮮亮麗的她，直到40多歲，開始學開車，卻是為了跟隨上人訪貧。慈濟志工 胡玉珠：「以前都是坐那個遊覽車，全省複查 人多，遊覽車開到三重 小巷子，開不進去 下雨，上人穿那個鞋子 你知道嗎，是有洞的 我看上人鞋子都溼溼的，我覺得他溼溼的會冷，所以我覺得那個大巴士，小巷進不去，所以我才去學開車。」
歲月輪轉，資深委員，黑髮變白髮，上人點滴身教，依然深刻心田。慈濟志工 胡玉珠：「看貧戶 我們是三個月，複查一次，上人 都是坐我旁邊，(時速)不能超過80(公里)，開高速公路 他都，老三啊 妳已經超過80(公里)了，都會給我踩煞車，(所以上人很遵守交通規則)，對 他不要我開太快，他知道我技術不夠好。」
慈濟路，晃眼超過半世紀，如今，九旬高齡，學佛行儀，日日如規如矩、如律如儀，就連穿脫海青，每一個動作之溫柔、恭敬，都有上人身影。「上人也有教 打佛七的時候有教，(教妳怎麼穿海青)，怎麼穿海青 怎麼摺海青，都有教 (一次要做多久)，早上大概一個多小時，(做早課) 做早課，晚上大概最少50分鐘。」
慈濟志工 胡玉珠：「(回憶跟上人那一段會很辛苦嗎)，不會 很高興 很喜歡，上人 很慈悲 他也不會怎麼樣，都是用關心的，跟妳講話都是用關心的，他不會說大聲小聲的。」
慈濟志工 胡玉珠：「這樣繞 繞進去再繞出來，這樣一圈 一天兩次，一次最少五圈，這樣我就不用怕跌倒，(比較穩) 對呀。」
四輪助行車，是她每天自我鍛鍊體力、避免退化的秘密武器，顧身更養心慈濟志工 胡玉珠：「你們大愛台我都有看，人間菩提都沒有錯過，人間菩提都有看。」
資深老委員，一念心，連南非資深慈濟志工施鴻祺夫妻倆，也深受感動。南非慈濟志工 施鴻祺：「她都做給你看，她會做給你看喔，你看她不講話，就靜靜的 講話很和藹，帶我們就好像小孩子一樣。」
施鴻祺的太太 蔡秀麗：「就像老師這樣子在呵護著我們，(在慈濟) 對 我從年輕到老，就是受她的那個 (薰陶) 她教導我們，真的 (認識她多久了)，30多年了 我們進慈濟都30多年了。」
台北慈濟醫院院長 趙有誠：「師姑 我代表上人，來送蘋果來給你，。」
慈濟志工 胡玉珠：「唉呀 不要這樣客氣，謝謝謝謝，你們這麼的忙，還讓你們這樣 真不好意思。」
台北慈濟醫院主秘 喬麗華：「不會啦 妳讓我們有機會，出來走一走。」
歲末年終，院長領著兩位副院長，送上滿滿溫馨祝福，長者風範，如沐春風，法親大團圓，傳承慈濟情。「好 3 2 1 慈濟，好 OK 感恩，馬到成功，祝您馬到成功。」
