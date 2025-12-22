歲末不法蠢動 海巡署強化邊境食安防護網

科技＋犬隻雙重偵查 海巡精準攔截違規農產品。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】海巡署北部分署今（22）日表示，隨著歲末年終民生物資流通量大幅攀升，為防止違規物品藉由海運管道流入市面，海巡單位已全面強化邊境查緝作為，持續以科技設備結合專業人力，嚴守國人食安防線。北部分署第二岸巡隊近期並整合基隆商港安檢所、司法小隊及偵搜犬區隊，在基隆港執行更嚴密的國內航線貨物查驗與安全管控。

今日上午 11 時許，海巡人員在基隆港執行國內航線「明○」雜貨輪返台貨物的安檢任務時，利用手持式背散射 X 光檢查儀搭配偵搜犬嗅聞判別，進行多層次檢查。其間發現一件看似普通的寄送包裹藏有異狀，經開封檢視後，果然查獲夾藏包裝印有大陸簡體字樣的花生加工品一批。清點後共 234 包、總重量 10.36 公斤，疑似違反《海關緝私條例》及《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》，全案已依法函送主管機關裁處。

第二岸巡隊指出，年終向來是不法業者企圖以物流量大為掩護、走私違規農漁畜產品的高風險時期，因此海巡將持續運用科技儀器、專業查緝能量及跨單位聯防機制，加強港區貨物查驗及邊境管控，同時提升查緝精準度，嚴格把關食安與國境安全。

海巡署再次呼籲，若民眾在港區、岸際或周邊海域發現可疑情事，可立即撥打「118」免付費專線通報，海巡單位將第一時間派員處置，與全民共同維護海域安全及社會安定。(圖/海巡署北部分署提供)