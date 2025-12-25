歲末佳節善念流轉 臺南慈中家長會帶來驚喜與歡樂

感恩家長會一連串的驚喜規劃讓校園增添許多歡笑

歲末將至，臺南冬日的清晨微涼，臺南慈中校園裡，卻悄悄流動著一份溫柔而安定的暖意。歲末佳節前夕，臺南慈中家長會以一份份貼心的關懷行動，將祝福送進校園，也送進孩子的心中，讓善念在歲末時節靜靜發芽。

對孩子而言，聖誕節是充滿想像與期待的季節

12 月 22 日一早，中學部校門口迎來熟悉又親切的身影。家長會成員準備歲末祝福禮物，迎接上學的孩子。沒有喧鬧的儀式，卻有最真誠的陪伴。家長會乙原會長表示，家長會代表的是每一位孩子的家長，期盼用真誠的心陪伴孩子成長，為孩子累積面對人生挑戰時，能安心前行的內在力量，讓孩子在校園中感受到被支持、被祝福的歸屬感。實踐家長會「關心孩子、關懷老師、營造陽光家庭」的核心理念。

廣告 廣告

幼兒過聖誕節的儀式感蘊含著童年「被愛與被祝福」的感覺

當天，家長會多位成員化身為聖誕老人，親手將祝福送到孩子手中。這份祝福，不只是一份禮物，更是一句無聲的叮嚀：「你不孤單，我們都在。」家長會也特別準備立可帶文具組，親手將祝福送到學生手中，讓孩子們在涼冷的清晨，感受到溫暖與關懷。家長會並為中學部學生準備立可帶文具組，寓意「修正、圓滿、順利」，祝福孩子勇於修正、慢慢圓滿，一筆一畫寫出屬於自己的生命篇章。

臺南慈中感恩家長會用心陪伴孩子

12 月 24 日，適逢學校一年一度的歲末祝福活動。全校師生以感恩的心，回顧走過的 2025 年，也以一顆歡喜、精進的心，迎向嶄新的 2026 年。家長會一路同行的身影，成為校園歲末祝福中，一道安靜卻深刻的風景。

國小部打擊樂校隊將於2026年代表臺南市參加全國音樂大賽

同日清晨，國小部與幼兒園迎來意外的驚喜與歡樂。國小部打擊樂團在校門口以節奏明亮的樂聲迎接上學的孩子與家長，孩子們用音符分享喜悅，也為校園注入溫暖的生命力。國小部打擊樂今年榮獲臺南市音樂比賽特優，即將代表臺南市參與全國賽，樂聲中滿是孩子努力與成長的軌跡。

慈中幼兒園老師用心設計課程帶領孩子進行節慶布置

幼兒園孩子們則在聖誕老人的陪伴下，歡喜領取淨斯玉米球。這份點心，看似平凡，卻藏著滿滿用心。淨斯玉米球選用玉米原料，保留自然的香氣與營養，製程清爽不油膩，呈現獨特的格子球造型，入口輕薄酥脆、口感溫和，讓孩子們在品嚐美味的同時，也感受到被細心照顧的安心與溫柔。

孩子們讀書累了吧~用點心家長會為你加油

夜幕低垂，平安夜的校園依然亮著燈。家長會惦記著晚自習後的中學部學生，準備甜甜圈宵夜，為專心讀書到夜晚的孩子補充能量。一份小小的甜點，是一句無聲的祝福，也是一份深夜裡的陪伴，讓孩子知道，努力的路上，始終有人為他們點一盞燈。

暖意流動的平安夜願人人平安喜樂

臺南慈中表示，感恩家長會長期以來以行動護持教育，用溫柔而堅定的力量，與學校共同營造充滿人文關懷的學習環境。歲末佳節前夕，這份靜靜流轉於校園中的愛與善念，將陪伴孩子們走向新的一年，成為成長路上最溫暖、也最安定的力量。

撰文：林昱汝／攝影：臺南慈中家長會