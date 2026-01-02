歲末傳愛公益募集 用200元讓弱勢過好年

記者湯薇薇／臺北報導

年節是團圓的象徵，但對於因家庭因素暫時無法返家的婦女與孩子來說，這份溫暖卻顯得格外珍貴。小樹生活延續多年來的公益初心，今年攜手勵馨基金會，發起「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集行動，邀請社會大眾一起用200元，為全臺16個安置家園及社區婦幼家庭送上一桌有溫度的年夜飯，讓愛心在歲末年終傳遞下去。

小樹生活長期推動「讓點數發揮影響力」的公益模式，民眾可透過信用卡或小樹點數參與捐助，將日常累積的點數轉化為實質幫助。「愛心年菜，歲末傳愛」平臺即時公開募集進度，讓每一份愛心都看得見、更有感，公益參與變得更直覺、透明。過去兩年，已有近萬名會員用點數捐助，讓善意落實到需要幫助的家庭，減輕照顧壓力，讓婦幼能安心迎接新年。

「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集活動即日起至2026年1月31日止，邀請您一同參與，用小小的行動，成就婦幼家庭的大大幸福。現在就加入我們，讓這個年節充滿更多愛與希望！

