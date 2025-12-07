歲末儀式感不能少！ 楊瓊瓔大雅發送2026水果月曆掀搶領潮
水果月曆再掀搶領潮！立委楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德議員今（7）日上午現身台中大雅永興宮，發送2026水果月曆，吸引大批鄉親一早就來排隊，400多公尺長的隊伍從廟前一路延伸到巷口。拔得頭籌的是住在雅潭路的易先生，他早上6點多就來排第一位，他說自己多年來固定來領月曆，平常習慣早起，今天一早先來向媽祖拜拜，再耐心等候，「等兩個多小時不會累啦！每年都要來的。」
楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德議員抵達後立刻先入廟參拜，向媽祖虔誠祈求新的一年風調雨順、大家平安健康；接著她走到廟埕，與台中市議員吳呈賢、吳建德及十多位里長合體發送1000份月曆，不到50分鐘便被搶領一空。
永興宮香火鼎盛，許多長輩習慣先向媽祖參拜，再加入排隊行列。雖然吳呈賢、吳建德兩位議員協助加快派送進度，仍擋不住絡繹不絕的民眾湧入，人潮從早上持續不斷。許多人笑說，水果月曆已成為年底必備，甚至變成年年都不能缺少的「歲末儀式感」。
楊瓊瓔多年來以水果月曆推廣台灣農產，她說，12個月份呈現四季盛產水果，不只是月曆，更像在替台灣土地做一本「農產寫真集」，讓大家每天翻日曆都能看到最甜美的當季鮮果。今年2026年封面以釋迦、蓮霧與多款台灣水果亮相，色彩飽滿、構圖細膩，現場不少民眾一拿到就立刻翻閱，還有人直呼「封面太好看，感覺2026一整年都會旺！」
談到拍攝，楊瓊瓔笑說，「拍水果比拍人難太多！」光線、色澤、陳列角度全都要調到最完美，才能拍出水果的最佳狀態。楊瓊瓔強調，水果月曆是她與鄉親間的歲末固定約定，而今天特別從參拜永興宮開始，就是象徵把媽祖的福氣傳出去，「希望大家拿到月曆，也把好運一起帶回家，2026年事事順心、平安健康。」
