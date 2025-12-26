歲末共享溫情佳餚 「文正警」邀志工齊聚慶聖誕

【警政時報 江雁武／台中報導】歲末年終、聖誕佳節前夕，臺中市政府警察局第二分局文正派出所於 114 年 12 月 24 日晚間舉辦「一家一菜慶聖誕」感恩餐會，邀請長期投入派出所服務的志工夥伴與警友站成員齊聚一堂，與員警共同分享美食、交流情誼，在寒冬中傳遞滿滿溫情與祝福。

歲末溫情共享佳餚，中市警二分局文正派出所志工「一家一菜」感恩迎聖誕。(圖／記者澄石翻攝)

本次活動以「一家一菜」為主題，每位志工懷著感恩之心，親手準備一道拿手料理到場分享，餐桌上佳餚琳瑯滿目，從暖心暖胃的湯品、色香味俱全的主菜，到精緻甜點作為幸福收尾，不僅象徵一年來付出的成果，也展現志工之間如家人般的情誼。現場笑聲不斷、氣氛溫馨，讓派出所在節慶前夕洋溢濃濃人情味。

中市警二分局文正派出所所長楊俊宏表示，志工一年來在治安宣導、社區關懷及各項勤務支援上不遺餘力，是警方最溫暖、也是最堅實的後盾。藉由歲末「一家一菜」的方式，向志工夥伴表達最誠摯的感謝，不僅拉近警民距離，也讓志工感受到派出所對其奉獻的重視與尊重。

多位志工也分享心得指出，歲末能與夥伴及員警相聚格外珍貴，透過餐敘回顧一年努力、彼此加油打氣，內心充滿感動與感謝。未來將持續投入志工服務，與警方攜手守護社區安全，讓居民生活更安心。

活動在歡笑與祝福聲中圓滿落幕，眾人提前互道「聖誕快樂、歲末平安」，並共同期許新的一年持續以行動傳遞愛與守護，攜手打造更和諧溫暖的幸福社區。

