歲末共聚點燈祈福 撒播善種愛心萌芽

歲末寒冬，慈濟中山八德與中正區舉行歲末祝福活動，約三千位民眾齊聚點燈祈福，許多人深受慈濟大藏經感動，發願將善的種子撒播，讓愛在新年持續發芽。

在中山八德的歲末祝福，首次邀請十八位法師與精舍師父一起與九百位民眾祈福。

慈濟大藏經，許多災難現場都能看到志工身影，法師分享感動。

淨悟法師：「看到災難的時候，他們(志工)晚上都睡不著覺，大家很合作，就一直準備，一直幫助需要幫助的人，心裡就跟菩薩一樣，跟上人一樣。」

髮型師也從大藏經了解，原來小小的善意，真的可以凝聚助人的大大力量，回去要把感動分享給店裡客人。

髮型師 林映玲：「以往我們其實不知道說，這個善款到底用在哪裡，可是我今天來到歲末祝福，我今天哭了很多次，因為就看到真的是，親力親為地把我們這個小小善念，然後去幫助到，可能地震，然後家園都沒了，然後去幫助他們。」

另一頭，在中正靜思堂，近兩千位里民，雙手恭敬地接下福慧紅包，自我期許福慧雙修。

慈濟人醫會醫師 詹鼎正：「四大不調的時候，其實有很多的災難，上人發動了再一次的竹筒歲月，那平常我們在醫療志業，我們也會秉承上人的指導，這個指導是希望說，不管看了我們所有的病人，或所有的鄰里，我們都希望把愛 帶給我們的里民。」

消防隊長 陳永生：「在災難的現場，都可以看到我們慈濟的身影，其實都(出動)速度不會，跟我們相比其實都差不多的，所以在幫助人這一塊，我真的是非常感恩慈濟，然後也希望說，能夠在我的工作，能再努力，再多幫助民眾這樣。」

江素燕帶兒子從小參加慈濟活動，這天兒子主動簽下志工報名表，發願幫助弱勢，二十年的善種子，發芽了。

民眾 江素燕：「上人說的，說一百句，還不如做一件事，就是親自去做，我就是帶他(孩子)進來，帶他進來看，我從他慈幼，小學一年級， 我只是種一顆種子在他的心裡，他之後怎麼發展，那就是隨順因緣。」

歲末祝福是所有志工齊心協力的成果，期待這分溫馨的氛圍，感動更多人，讓行善的腳步在新年繼續延續。

