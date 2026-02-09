歲末冬寒 卓佩于攜手華山基金會一起做公益

為協助華山基金會能取得更多愛心發票；讓年底高麗菜產量過剩的問題獲得得解決，台南市東區市議員初選參選人卓佩于，今日在竹高厝上帝廟、虎尾寮太子普安宮舉辦「捐發票、換高麗菜」活動。 圖：卓佩于服務處提供

[Newtalk新聞] 為協助華山基金會能取得更多愛心發票；讓年底高麗菜產量過剩的問題獲得得解決，台南市東區市議員初選參選人卓佩于，今（9）日在竹高厝上帝廟、虎尾寮太子普安宮舉辦「捐發票、換高麗菜」活動，現場除德高里里長蘇秀敏、崇善里里長陳建銘、復興里里長陳郭玉指、和平里里長洪榮俊、自強里里長魏伊鈴、虎尾社區理事長郭懿真等，到場協助發放作業外，更吸了500位市民到場參與這項公益活動。

卓佩于說，這次捐發票換高麗菜的公益活動，內容簡單，目的清楚。民眾只需捐出三張發票，即可獲得由產地直送的新鮮高麗菜一顆。這些收集來的發票，將全數捐贈給長期協助弱勢長者的華山基金會。這項活動，既可以幫助弱勢長者，也能協助菜農，更可以讓許多的民眾同沾年節氣氛，可說是一擧三得。

卓佩于說，今天的兩場捐發票換高麗菜活動，計發出600顆高麗菜，募集到近2000張發票。卓佩于強調，若有合適地點，她會與華山基金會、菜農持續合作、多辦幾場。她希望對公益活動有興趣的民眾，能多注意相關活動訊息。

