歲末凝聚慈中情 感恩相伴迎新年

慈大附中舉行校內四場歲末祝福，包含幼兒園、國小、高三，以及藍毘尼教師、美國核桃師生，約1100人參與，在歲末時節，共同盤點過去一年的點點滴滴，感恩並互相祈願，期盼新的一年，人人都能平安，天下無災。

靜思精舍法師莊嚴進場，為花蓮慈大附中歲末祝福揭開序幕。

「現在讓我們一起回顧，在校園裡成長的足跡。」

靜思精舍 德宸法師：「你們在學校，應該老師也會教你們，做分類，那素食是不只是愛護動物，也是為了自己的健康，更是為了這一顆美麗的地球。」

慈大附中在校推素護生，面對今年花蓮光復遭逢洪災，學子將平日累積的關懷化為祝福。

慈大附中國小部學生 張愛晨：「祝福在光復的家人們，能平安健康。」

慈大附中國小部學生 潘佳萱：「我希望所有人，都可以平平安安 身體健康，也希望受難的人可以，有一個新的家可以住。」

雙手合十，歲末祝福啟發善心善念。

慈大附中高中部學生 蕭念純：「希望就是世界就是可以和平，然後大家都平平安安，然後我們高三的同學，考試都可以考得很好，我自己也能上喜歡的學校。」

靜思精舍法師與師長，捎來福慧紅包和祝福。

靜思精舍 德宛法師：「祝福大家，所祈禱的願，都能夠願願皆圓滿，願願都得道。」

期盼學子響應蔬食守護大地、做好事，祝福自己同時，不忘幫助有需要的人。

