歲末參訪宜蘭幸夫愛兒園 卓揆：落實社會安全網2.0

▲行政院長卓榮泰前前往宜蘭縣私立佛教幸夫愛兒園關懷院童。(圖:行院院提供)

行政院長卓榮泰八日前前往宜蘭縣私立佛教幸夫愛兒園關懷院童，強調政府應加強照顧弱勢兒童，提供更舒適的學習環境，豐富孩子們的生命，並啟發他們未來投入社會慈善事業，促進國家穩定發展。卓榮泰抵達後，與相關官員合影，並欣賞院童的手語表演，致贈加菜金及禮券，現場氣氛溫馨。

卓榮泰提到，農曆春節將至，總統及行政團隊會走訪各地了解施政情況。他感謝創辦人達觀師父及院長釋真顗師父的愛心，讓院童在溫暖的環境中成長，成為國家的希望。

卓榮泰指出，社會上有許多愛心人士支持，例如新東陽集團協助興建育幼院，並鼓勵小朋友記住這份愛，未來能回饋社會，讓環境更美好。

為完善社會安全網，卓榮泰宣布已核定「強化社會安全網計畫二點零」，預計投入八百十九點六億元，協助更多弱勢族群。他感謝宜蘭縣政府的合作，期望將成功經驗擴展至其他地區。