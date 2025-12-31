歲末及寒假到來 教育部提醒學生注意安全

年末將至，寒假與年終活動陸續展開，教育部提醒全國各級學校及學生，假期期間生活作息與活動型態趨於多元，應特別留意自身及同儕安全，強化風險辨識與自我保護能力，共同營造安心、安全的學習與生活環境。

教育部指出，學生假期外出與返鄉移動頻繁，應確實遵守交通規則，騎乘機車、自行車或微型電動二輪車時，務必配戴合格安全帽並留意大型車輛視線死角；夜間或天候不佳時，更應提高警覺，避免疲勞駕駛及違規行為。各級學校亦應持續透過多元方式加強交通安全宣導，協助學生建立正確的防禦駕駛觀念。

此外，教育部提醒學生提高警覺，防範年末常見假投資、假打工、假中獎及購物詐騙，切勿輕信不明訊息或連結，涉及金錢或個人資料時，務必審慎查證，如有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢；並呼籲學生拒絕毒品與不明物質，避免進出治安疑慮場所，外出活動宜結伴同行，主動告知親友行蹤，以降低風險。另請學校持續關懷校外賃居學生，提醒留意用電、用火及瓦斯安全，保持通風，避免一氧化碳中毒等意外。

針對近期公共運輸場所發生的治安事件，教育部提醒學生於人潮密集場所應提高警覺，留意周遭環境及可疑狀況；搭乘大眾運輸工具時注意自身安全，如遇突發狀況，應優先保護自身並配合現場人員指引迅速避離，必要時即時通報警政或站務人員。

教育部表示，年末及寒假期間學生校外活動增加，安全風險相對較高，將持續結合相關部會、地方政府及學校，完善校園內外安全維護作為，並呼籲家長與學生保持良好溝通，關心假期生活與外出情形，遇有安全疑慮時主動尋求協助，共同守護學生平安過節、安心學習。