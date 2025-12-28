歲末同歡慶 扶老攜幼聚杉林

高雄市杉林等區高齡化嚴重，杉林聯絡處的長照與日照班，成為照顧長輩健康的重要據點，歲末時節，美濃、六龜、甲仙等地的長輩跟鄉親，攜家帶眷特地前來，光是民眾就超過300人，現場座無虛席，相當熱鬧。

300多名鄉親陸續入座，台上的手語歌，為歲末祝福揭開序幕！

「到處是和風送溫暖，歡迎你來做慈濟。」

年邁的杉林日照班長輩，努力展現所學，他們當中有4個人都超過90歲，這位阿公將在慈濟活動獲得的金牌視為珍寶，

日照中心長者 陳文貴：「這金牌是這裡給我的，這裡我最年長。」

日照中心長者 張新貴：「這裡很照顧老人 很親切。」

像這位劉永丁，過去長期在家照顧失智妻子，壓力很大，如今在這裡找回笑容！

劉永丁的女兒 劉麗君：「爸爸改變很多 因為他之前，精神狀況沒這麼好，可是他來這邊之後，尤其他來試上2天 一直吵著要來，他說這裡很好 很開心。」

杉林聯絡處平時透過長照服務照顧長輩，歲末祝福的團聚，更是互相關懷的重要時刻！

慈濟志工 陳素身：「我們的鄉親，來自美濃的2部遊覽車，甲仙的1部 還有六龜1部，還有自行前往的，所以很熱鬧 熱鬧滾滾。」

民眾 宋先生：「(感覺好嗎) 很好，法喜充滿。」

精舍法師送上福慧紅包，眾人手握滿滿祝福，也祈願來年天下無災難！

