歲末嗨翻宜縣府 首長跳騎馬舞、處長開金嗓春節晚會歡樂滿點

宜蘭縣府春節聯歡，一首騎馬舞展現縣長和首長熱情的一面。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

歲末將至、年味漸濃，宜蘭縣政府為感謝同仁一年來的辛勞付出，六日晚上在縣府縣民大廳熱鬧舉辦「乙巳年員工歲末晚會」。活動邀請縣籍立法委員、縣議會議長等貴賓蒞臨共襄盛舉，席開一百二十七桌，現場洋溢歡笑聲與濃濃年節氣氛。

代理縣長林茂盛親臨晚會現場，逐桌向同仁致意，感謝大家在各自崗位上全力以赴，讓縣政工作得以穩健推展、成果亮眼。他也期勉縣府團隊持續秉持務實為民的精神，攜手推動各項政策，為宜蘭拚出幸福好生活。

晚會節目精彩連連、高潮不斷，活動進行中，教育處及交通處處長在主持人熱情拱請下登台獻唱，展現「被公務員身分耽誤的實力派歌手」風采，一開口便氣勢十足，台下同仁立刻開啟手機燈光應援，瞬間變身粉絲後援會，現場氣氛嗨到最高點。甫升格的原住民族事務處也化身行動表演團，在桌邊排成人陣與同仁互動，逗趣又熱鬧，充分展現團隊活力。

最讓全場驚喜的是，縣長林姿妙與代理縣長林茂盛在主持人帶動下，難得和縣府同仁在台上跳起「江南Style」騎馬舞等組曲，平時嚴肅的首長瞬間切換搖擺模式，逗得同仁笑聲與掌聲不斷，也讓大家看見首長親民、活潑的一面，為晚會留下難忘畫面。

晚會餐點特別選用宜蘭在地食材烹製，摸彩活動更是驚喜連連、歡樂加倍。此外，縣府也結合公益，以宜蘭聯券愛心禮券作為獎品，期盼將歡樂延伸至更多需要關懷的角落。