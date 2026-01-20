歲末大寒氣溫驟降 國家公園署提醒戶外安全規劃

記者郭曉蓓／臺北報導

今（20）日 是24節氣中的「大寒」，象徵一年中最寒冷的時節。交通部中央氣象署預報，東北季風增強，將有強烈大陸冷氣團南下，北部與東部地區天氣轉為濕冷。國家公園署今日提醒，全臺氣溫明顯下降，清晨及夜間溫差變化大，空曠地區及山區體感溫度可能更低，從事登山、健行、賞景及戶外活動時，務必加強禦寒、防雨與行程安全規劃。

國家公園署指出，隨著降溫與天氣轉變，民眾務必持續關注最新氣象資訊。前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，亦請提高對高山症的警覺，遵守「逐步上升、適度休息」原則，避免短時間內快速上升高度；若出現頭痛、噁心、嘔吐、暈眩或疲倦等不適症狀，應立即停止活動並下降高度，必要時尋求協助，以降低高山症與失溫等風險。

國家公園署表示，至於從事海岸活動、垂釣、戲水或其他水域遊憩之民眾，亦須特別留意強陣風、長浪及寒風所帶來的危險，請避免進入風浪過大或未開放水域，穿著防風保暖衣物與救生裝備，與同伴保持聯繫，以確保自身安全。

國家公園署表示，中南部近日降雨較少，山區十分乾燥，請務必注意山林防火，以免星星之火造成生態浩劫。冬季出遊除應重視保暖與人身安全外，更需尊重自然環境。進入國家公園遊憩時，請勿任意生火、攀折植物、丟棄垃圾或干擾野生動物，並遵守園區相關規定，共同維護環境安全與自然資源永續。

歲末大寒氣溫驟降，國家公園署提醒民眾注意低溫與山林防火。（圖由國家公園署提供）