歲末大掃除成全民運動 清潔用品買氣攀升

歲末大掃除成全民運動

廚房、浴廁與吸塵神器通通上榜

隨著農曆年腳步逐漸逼近，「歲末大掃除」再度成為全民話題。從廚房抽油煙機、流理台油垢，到浴室磁磚縫隙、水龍頭水垢，甚至地板與沙發上的毛髮灰塵，不少家庭都開始密集展開清潔行動。根據多家電商平台統計，近一個月清潔劑與打掃工具的搜尋量與買氣明顯攀升，其中「廚房清潔」、「浴廁除垢除霉」與「吸塵器」相關商品更是穩坐熱搜榜。

廚房清潔：油汙剋星成為必備清單

在廚房清潔方面，針對長期累積的油污與頑垢，能快速分解油膩、深入細縫的清潔用品特別受到消費者青睞。像是「魔術靈廚房清潔劑」，主打清新萊姆香氣與高效去油配方，能有效瓦解頑固油汙，適用於爐台、抽油煙機與流理台等重油垢區域。搭配噴槍設計，使用更省力，對於日常高頻使用的廚房空間來說，不僅提升清潔效率，也能減輕反覆刷洗的負擔，年前還出了正裝+補充的超值組來因應大掃除的清潔需求，也因此成為不少家庭歲末大掃除的固定班底。

浴廁+霉菌清潔：一噴到位、上下都好清

台灣潮濕氣候讓浴廁磁磚縫隙、水龍頭與玻璃表面容易產生水垢、皂垢與黴斑，也成為大掃除中最費工的區域。近期熱銷的浴廁清潔用品，多主打「除垢、除霉、除臭」多效合一，協助快速恢復浴室潔淨感。像是「多益得環保浴廁清潔噴霧」，以正噴、倒噴兩用設計，讓洗手台、馬桶內緣與磁磚縫隙都能輕鬆清潔。

而針對磁磚縫隙，矽利康發霉這一類頑固黴菌與青苔問題，則可搭配「霉菌青苔清洗劑」加強處理，分工使用，讓浴廁清潔更省時到位。

清潔神器助攻：毛孩家庭必收吸塵器

除了清潔劑，打掃工具同樣成為年末熱搜焦點。特別是家中有毛孩的族群，地板、沙發與角落毛髮清潔幾乎天天上演。近期討論度頗高的「Mdovia Hauster S.T 2代 寵物毛髮專用 雙倍旋風 無袋式過濾吸塵器」，主打雙倍旋風過濾結構，能有效吸附細微毛髮與灰塵，無袋式設計也讓後續清理更方便，適用於地毯與各式地板材質，成為不少家庭歲末大掃除的強力後援。

此外，這類清潔神器在不同通路也常推出限時優惠價，價格入手門檻相對親民，不僅適合自用，也被不少人列為實用型送禮清單。

不少消費者分享，隨著清潔用品與打掃工具越來越進化，大掃除不再只是辛苦差事，反而能更有效率地完成，甚至成為整理心情、迎接新年的一種儀式感。今年歲末，不妨提早準備清潔清單，把握電商平台檔期優惠，讓居家空間煥然一新、輕鬆迎接新一年。