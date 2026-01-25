歲末大掃除成全民運動 清潔用品買氣攀升
廚房、浴廁與吸塵神器通通上榜
隨著農曆年腳步逐漸逼近，「歲末大掃除」再度成為全民話題。從廚房抽油煙機、流理台油垢，到浴室磁磚縫隙、水龍頭水垢，甚至地板與沙發上的毛髮灰塵，不少家庭都開始密集展開清潔行動。根據多家電商平台統計，近一個月清潔劑與打掃工具的搜尋量與買氣明顯攀升，其中「廚房清潔」、「浴廁除垢除霉」與「吸塵器」相關商品更是穩坐熱搜榜。
廚房清潔：油汙剋星成為必備清單
在廚房清潔方面，針對長期累積的油污與頑垢，能快速分解油膩、深入細縫的清潔用品特別受到消費者青睞。像是「魔術靈廚房清潔劑」，主打清新萊姆香氣與高效去油配方，能有效瓦解頑固油汙，適用於爐台、抽油煙機與流理台等重油垢區域。搭配噴槍設計，使用更省力，對於日常高頻使用的廚房空間來說，不僅提升清潔效率，也能減輕反覆刷洗的負擔，年前還出了正裝+補充的超值組來因應大掃除的清潔需求，也因此成為不少家庭歲末大掃除的固定班底。
浴廁+霉菌清潔：一噴到位、上下都好清
台灣潮濕氣候讓浴廁磁磚縫隙、水龍頭與玻璃表面容易產生水垢、皂垢與黴斑，也成為大掃除中最費工的區域。近期熱銷的浴廁清潔用品，多主打「除垢、除霉、除臭」多效合一，協助快速恢復浴室潔淨感。像是「多益得環保浴廁清潔噴霧」，以正噴、倒噴兩用設計，讓洗手台、馬桶內緣與磁磚縫隙都能輕鬆清潔。
而針對磁磚縫隙，矽利康發霉這一類頑固黴菌與青苔問題，則可搭配「霉菌青苔清洗劑」加強處理，分工使用，讓浴廁清潔更省時到位。
清潔神器助攻：毛孩家庭必收吸塵器
除了清潔劑，打掃工具同樣成為年末熱搜焦點。特別是家中有毛孩的族群，地板、沙發與角落毛髮清潔幾乎天天上演。近期討論度頗高的「Mdovia Hauster S.T 2代 寵物毛髮專用 雙倍旋風 無袋式過濾吸塵器」，主打雙倍旋風過濾結構，能有效吸附細微毛髮與灰塵，無袋式設計也讓後續清理更方便，適用於地毯與各式地板材質，成為不少家庭歲末大掃除的強力後援。
此外，這類清潔神器在不同通路也常推出限時優惠價，價格入手門檻相對親民，不僅適合自用，也被不少人列為實用型送禮清單。
不少消費者分享，隨著清潔用品與打掃工具越來越進化，大掃除不再只是辛苦差事，反而能更有效率地完成，甚至成為整理心情、迎接新年的一種儀式感。今年歲末，不妨提早準備清潔清單，把握電商平台檔期優惠，讓居家空間煥然一新、輕鬆迎接新一年。
其他人也在看
南港站自強號突冒白煙！ 台鐵緊急疏散乘客並安排轉乘
台鐵125次自強號列車於今（25）日下午1點駛入南港站時，因機車底部疑似發生故障，導致冒出大量濃煙，現場一度情況緊急。台鐵隨即啟動緊急應變措施，迅速疏散車內旅客，確保安全無虞。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／自強號南港站前故障冒煙 台鐵緊急疏散旅客、改派列車接駁
台鐵125次自強號列車今（25）日下午約1時，行經汐止至南港站間時，傳出列車故障並出現冒煙情形，台鐵立即啟動應變機制，緊急疏散車上旅客，所幸事件未造成人員傷亡。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假讀書有口福！借書送炸雞 吉安砸百萬添新書
寒假展開，為了讓學童放下3C產品走進圖書館，花蓮縣各鄉鎮市公所出奇招拼閱讀！花蓮市公所攜手在地企業祭出「美食誘惑」，借書就能換炸雞、薯條；吉安鄉公所則是大手筆投入167萬元經費，一口氣添購5千多冊新書，從兒童繪本到AI科技、樂齡養生一應俱全，希望讓閱讀風氣在花蓮扎根。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
草莓是葉酸王！要吃再洗「保鮮膜封好」可延長新鮮度
現正值草莓產季，營養師高敏敏表示，草莓每100克含82.8μg葉酸居水果界TOP1，成年人一天吃10顆就能達到維生素C需求量，農業部建議置入冰箱前先平舖容器並用保鮮膜封好留空隙通氣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鐵自強號南港站故障冒煙 旅客緊急疏散換乘
台鐵說明，125次自強號於汐止至南港間行駛時，後連機車E506發生鬆軔不良冒煙，臨停南港站進行緊急處理。基於安全考量，南港至台中間停駛，旅客全數改搭165次普悠瑪列車，該班次於下午1時15分自南港發車。台鐵指出，165次普悠瑪增停樹林、桃園、中壢、竹南、苗栗及豐原等站，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中山區挖出10年前失蹤婦骸骨
記者陳金龍∕台中報導 台中市太平區邱姓筍農二十一日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
亞洲健康識能國際大會11月清邁登場 台灣分享經驗
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，會議聚焦AI醫療與永續發展目標等，亞洲健康識能學會（AHLA）今天與泰國健康識能促進協會（THLA）就此簽署協議，台灣也派代表出席。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
兩岸青年齊聚荊山雪原 冰雪嘉年華搭起運動與文化交流橋梁
記者張翔／綜合報導 在白雪覆蓋的荊山山脈中，來自海峽兩岸的青年用滑雪拉近彼此距離，以…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大掃除注意！老舊充電線可回收 網路線、電話線除外
農曆春節將至，不少民眾開始進行大掃除，整理家中堆積已久的雜物。台電提醒，民眾在清理時常會發現大量閒置或損壞的電線，這些物品若處理不當，不僅無法達到環保效果，還可能造成安全疑慮。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中國正在悄悄贏得AI競賽嗎？
斯坦福大學上月發布的一份報告指出，中國的AI模型「似乎已趕上甚至超越」全球對手。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu拜別父母爆哭！陳漢典也認「哭很多」絕美中式禮服曝光
Lulu拜別父母爆哭！陳漢典也認「哭很多」絕美中式禮服曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60歲女肺炎住院！蘇一峰一看「身體矮小手畸形」揪病因：極罕見
許多民眾罹患疾病後，有時可能會透過某種契機才發現自己生病。胸腔科醫師蘇一峰分享，有位60歲婦人從小手指異常、身體矮小，60年來卻沒有醫師告知她的身體有問題，直到最近因為肺炎氣喘住院，經蘇一峰看診後才發現，婦人罹患了極罕見的遺傳性疾病「范康尼氏貧血」（Fanconi anemia），台灣的發生率為百萬分之五到六，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台鐵出事了！125次自強號駛入南港站突然冒煙 事故原因全曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息，台鐵125次自強號列車今（25）日中午12時55分許駛入南港站時，後端機車頭車底突然冒煙；鐵路警察局獲報後，立即協助疏散旅客，維持現場秩序，所幸並無人員傷亡。下午1時現場已無冒煙情事，經瞭解為機械因素所引起，詳細原因台鐵公司已派員查修。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
敢買凶宅才會發？ 命理師點名「4星座」 入手反而財運翻身
買凶宅真的能轉運發財？房價高不可攀，有人就將目標放在低於市價的凶宅，反而有機會因低價入手而翻身致富。EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
北海道世紀暴雪！遊客感冒怎麼辦？狄志為曝「中文線上問診」救命神招
強烈寒流25日襲擊日本，多地氣溫驟降，北海道更出現大雪，交通運輸一度大亂，不少旅客因天氣寒冷，身體狀況亮紅燈。對此，剛從日本旅遊回來的名嘴狄志為也在臉書發文，分享自己行程中突感染B型流感，並透過「中文線上問診平台」在日本就醫的經驗。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台鐵125次自強號駛入南港站故障冒煙 旅客轉乘其他班次
台鐵125次自強號今天（25日）下午約1時行駛到南港站後冒煙。台鐵表示，為確保行車安全，125次南港-台中間停駛，全數旅客換乘165次普悠瑪列車。至於故障原因，台鐵表示，將請機務處盡速查明回報。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
USL》大學姊葉好芳陽春彈帶頭 暨南退臺師大預賽10連勝
靠著葉好芳的陽春全壘打帶動拉出一波攻勢，暨南大學在4局下收穫5分奠定勝基，終場就以5：0擊退臺灣師大，為114學年度大專女壘聯賽第二階段預賽畫下完美句點，本屆到此10戰全勝，將帶著不敗金身回到自家學校迎接第三階段預賽。再度為暨南大學領銜先發的柯夏愛，今天在4局下等到火力支援，1出局後「大六」學姊葉好芳砲轟臺灣師大先發投手黃玟瑄，這支陽春彈後成了大局序幕，馬蕎恩、胡品葳連續2支二壘安打，將多失1分的黃玟瑄逼退場，改由吳婕汶接替投球，不過她在2出局後也被陳喜晏敲出2分打點的長打，加上隊友守備失誤再弄丟1分。分數拉開安全距離之後，柯夏愛在5局上退場休息，此役4.1局任務只被敲1支安打，賞出8次三振，後面鄭鈺樺、吳佩宜各完成1.2、1局投球，3人攜手演出這場2安、13K的完封秀。進行完2階段預賽，暨南大學10勝獨佔鰲頭，臺灣師大的5勝5敗則與臺北市大平分秋色，共享並列第3。更多新聞推薦• 更多》女壘最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
射箭》女子反曲弓李彩綺、風佑築抓住亞運末班車 李采璇錯失資格淚灑賽場
2026年名古屋亞運射箭第三次選拔賽，今在高雄楠梓射箭場舉行為期三天的最後一天賽程，競爭最激烈的女子反曲弓組別中，原本前兩次僅排在第4、5名的李彩綺、風佑築竄升上第4、第3，反倒原本總排第2的李采璇卻掉到第5，提早確定無緣亞運，讓她難過的淚灑賽場。第三次選拔進行三天共12輪賽程，每輪射15箭，每一輪依據排序加總，數字愈低排名愈高。三天下來，在女子反曲弓部份競爭特別激烈，除了前兩次選拔一路佔據第1的18歲「最強高中生」許芯慈以17分獨佔鰲頭之外，原本排在第2至5的李采璇(65分)、邱意晴(68分)、李彩綺(73分)和風佑築(74分)4人僅差9排序，不到最後一輪都很難分出勝負。經過三天12輪賽程後，女子反曲弓部份四人集團以邱意晴的27序位最佳，風佑築第二40序位、李彩綺第四47序位、李采璇第五70序位，經過與前兩場選拔合計後，邱意晴以95從第三升至第二，風佑築114從第五躍升至第三，李彩綺以120依舊排第四掛車尾排進最後名單，反倒是原來排第二的李采璇以125序位跌至第五而無緣亞運國手。最終選拔出的女子反曲弓４人為許芯慈(二民高中)、邱意晴(清華大學)、風佑築(台北大學)、李彩綺(清華大學)麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自燃發生率低於百分之0.000001 「勿用行動電源」喊卡
台北捷運公司23日宣布，捷運系統內旅客「請勿使用」行動電源，有網友認為北捷說不能使用，但捷運站內卻有這麼多行動電源租借站，難道也要拆除嗎？也有民代指出，北捷3年內僅發生5件行動電源自燃事件，以每日超過...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《傳產》北市東區 店面租金行情回神
【時報-台北電】大巨蛋開幕人潮不斷，帶旺台北市東區商圈迎來復甦。根據實價登錄統計，2025年北市大安區就有7件租金單價逾萬元的店面租案，東區店面市場經歷長年低迷後，出現回溫跡象，不過其他核心商圈，如站前、士林夜市、石牌等，早年雖曾有最高租金單價破萬榮景，如今不再，黃金商圈版圖位移明顯 統計顯示，2018年以前，台北市各商圈店面租金單價站上萬元百花齊放，其中2013～2015年間東區商圈每年都有十餘件租金逾萬元的租案。不過隨觀光市場低迷、疫情因素使店面市場租金行情低迷，直至疫後人潮回流，西門町商圈首先迎來回升，走入「失落十年」的東區，終於也在2025年實價租案回升至十年前的表現。 台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2016年房地合一稅上路後，不動產投資報酬被壓縮，且東區店面租金長期過高，店家不堪負荷，又伴隨著觀光客減少，電商崛起、消費型態轉變等市場變化，實體店面需求下滑，與此同時，東西軸線翻轉，學生聚集力強的西門町，客層明確，行銷活動豐富，吸引娛樂消費和新興品牌進駐，取代東區成為商家必爭之地。 張旭嵐指出，2023年底大巨蛋開幕啟用之後，結合松菸文創活動，帶動忠孝東路、延吉街一帶人流回時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 發表留言