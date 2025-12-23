歲末大餐「消膩救星」來了！中醫師推3飲品養心又暖脾，教你飲食3原則養生過冬





歲末時節，街頭巷尾逐漸瀰漫濃厚的聖誕氣氛，閃爍的燈飾、應景的甜點與聚餐邀約接連不斷。對台灣民眾而言，聖誕節不僅是西方節日，更是親友團聚、共享美食的重要時刻。然而，在享受佳餚的同時，過量、高油高糖的飲食也常讓腸胃不堪負荷。中醫師提醒，冬季本就是調理脾胃、保養元氣的關鍵時期，若能在節慶飲食中掌握「不過量、忌冰冷、多溫補」原則，搭配合適的中醫食療茶飲，不僅能減輕腸胃負擔，也有助穩定情緒與睡眠，讓節慶過得暖心又健康。

節慶美食過量 脾胃首當其衝

聖誕聚會少不了烤肉、燉菜、甜點與紅酒等豐盛料理，餐桌上選擇豐富、份量十足，往往讓人不自覺吃得過多，甚至讓脾胃拉警報，引起脹氣、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦，還可能進一步影響睡眠與氣色。

屏東馬光中醫診所林承漢中醫師指出，從中醫觀點來看，「脾為氣血生化之源，胃為水穀之海」，脾胃是人體消化吸收的核心。一旦飲食失節，特別是過量飲食以及攝取過多油膩、甜食或酒精會損傷脾胃，導致「食滯」、「氣滯」與「濕阻」。而這類狀況不僅表現在腸胃不適，如腹脹、消化不良、胃酸逆流，也可能造成心悸失眠、倦怠、情緒不穩等身心反應。

冬日團聚吃得巧！中醫師推薦三款應景食療

林承漢表示，冬季屬「藏」，氣候寒冷、陽氣內斂，是適合調理脾胃、溫養心陽的季節。應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為飲食原則，搭配中醫食療的茶飲與湯品，不僅能紓解節慶過食的負擔，更可在寒冬中養心安神、健脾和胃，讓身心回歸平衡。

針對聖誕與歲末聚餐常見的腸胃不適與疲勞感，林承漢分享以下三款適合冬日飲用的中醫食療茶飲與甜品，協助民眾在節慶期間兼顧美味與健康。

山楂陳皮茶—大餐後的消膩救星

材料：山楂10克、陳皮5克、紅糖適量

做法：山楂、陳皮先用清水沖洗一下，放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

功效：山楂有助化食積、促進消化，陳皮理氣和胃，兩者搭配，特別適合節慶時大餐過後，用來幫助消化、減少胃脹、脹氣。

養顏聖誕紅茶飲—溫暖美顏又提神

材料：紅茶包1包、枸杞 1 小匙、紅棗 3顆（切片）、肉桂1小段

做法：紅棗、枸杞、肉桂先用清水沖洗一下，與紅茶包一起放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

功效：此飲品融合紅茶溫中提神、紅棗補氣養血、枸杞明目養肝、肉桂助陽驅寒，特別適合冬天氣血不足、氣色不佳者，暖身又暖心。

銀耳蓮子雪梨羹—潤肺養顏的滋補甜品

材料：雪梨1顆、白木耳1朵、蓮子1大匙、冰糖適量

做法：將白木耳用水泡發剪成小塊，蓮子洗淨泡軟，雪梨去皮切塊，材料下鍋加水1000ml，開大火煮滾後轉小火續煮1小時，最後加冰糖調味即可。

功效：銀耳潤肺養陰，蓮子健脾安神，雪梨清熱潤燥，特別適合冬季乾燥易咳者，或睡不好、容易心煩者，亦可當作甜點，取代油膩糕點。

林承漢表示，聖誕節雖然源自西方，但養生是全球共通的課題。中醫講究「順時養生」，冬季正是保養元氣、調理脾胃的關鍵時刻。透過溫補的食材、適量的甜品與茶飲，不僅可以減輕節慶食物帶來的負擔，還能滋養身心，讓家人團聚的時光更加安心又健康。

