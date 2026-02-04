歲末奔赴 我們把關懷打包成拜訪

歲末年終，花蓮慈院團隊與上人相聚，分享近日與精舍法師、志工，走進資深法親家中關懷的溫馨故事。從院內到院外，叮囑身體健康，也持續送上祝福與關懷。資深法親看見熟悉的醫護志工面孔，就像看見老朋友，格外親切和感動。@新增前面現場音、修改現場音

「我們祝福他，快去快回，回來跟著師父做慈濟。」

花蓮慈院護理部副主任 呂基燕：「我們現在雖然遇到這樣子的，一個家裡有這樣的一個變故，那我們就是要去善解很多事情，然後抱著感恩心，讓我們的家庭越來越好。」

廣告 廣告

趁著歲末年終，慈濟志工團隊，探訪近日因丈夫往生的資深志工林瓊雲。

「看不出來，對 88歲 年輕年輕。」

除了健康檢查，同時送上祝福。

「順境要感恩 逆境要善解。」

花蓮慈院團隊與上人相聚，分享與精舍法師、志工，走進資深法親家中關懷的點滴。

「眼睛開開 眼睛開開，我們上人給你的福慧紅包。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「我們醫護人員，也去看看我們的法親，有我們醫院可以幫忙的嗎，當然我們師兄師姊，大家都一起去看 去關懷，這個就是每一年，我們都要做的。」

關懷團隊的腳步不曾停歇。前年發生嚴重車禍的柯金枚，經過治療、復健，恢復良好，立刻投入慈濟勤務。

慈濟志工 柯金枚：「生病的過程中 我覺得就是，寧可出來做慈濟，也不要在家，讓自己越做慈濟，越做 身體就越來越好。」

而高齡94歲的資深志工蔡秀梅，感動團隊當時的訪視關懷，娓娓道來當下心情。

慈濟志工 蔡秀梅：「那一天來的時候我好感動，感動得 變成我說，變成小孩子了 。」

「那我那天不就不能領了，可以 可以。」

證嚴上人開示 ：「我們都慈濟事 慈濟路在走，你想 增加一年，我們多做多少好事，多結多少好緣，所以我們還是要感恩，要跟大家講，做好事 不要停，不管你年齡多大，縱使有辦法走得出去 就走出去。」

承載著守護生命的初心，上人期許慈濟人，不管人生走到哪個階段，多行善事，才能廣結善緣。

更多 大愛新聞 報導：

靜思語用聽的 啟明學校孩子書展新體驗

屏東國中小校長會議 志工承擔便當推素

