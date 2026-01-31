歲末寒冬傳溫情 慈濟南投聯絡處舉辦冬令發放暨圍爐

慈濟南投聯絡處邀受助戶圍爐過好年。（記者扶小萍攝）





為迎接即將到來的農曆新年，慈濟基金會南投聯絡處31日溫馨舉行「2026年冬令發放暨圍爐聯歡活動」。慈濟基金會每年年關前各地聯絡處都舉辦圍爐活動，南投與草屯、埔里、竹山等地聯絡處同步展開，慈濟南投聯絡處邀請67戶計126位關懷戶與弱勢家庭成員齊聚一堂，在暖心的蔬食火鍋中提前共度溫暖節慶。

活動受到南投縣府及地方各界重視，南投縣副縣長王瑞德、社會及勞動局長林志忠，名間鄉長陳翰立與各界人士等嘉賓均出席，為弱勢族群送上關懷與祝福，感謝慈濟長期以來對地方社會福利的貢獻。

活動中有古箏樂團的演奏。（記者扶小萍攝）

活動現場除了廖清江帶領的古箏樂團演奏，並播出個案分享見證影片令人動容，慈濟大藏經回顧年來慈濟人各地足跡；慈濟證嚴上人為信眾開示與新年祝福，囑咐大眾不斷要學，大家需關切周邊事物需要幫助的就立即付出，時間過得飛速應把握現在。現在修行要發心歷練且對人要起歡喜心有禮敬心，人人本具佛性，多結好緣能成就菩薩道。

王副縣長強調與人互動就要結善緣結好緣必得好果。（記者扶小萍攝）

王副縣長代表許縣長參與活動，也認同上人結好緣，與人互動就是要結好緣，結善緣積善德做善事必得善果，因果循環是必然存在的。他特別感謝慈濟對社會的貢獻付出。並以信基督教的親戚受到慈濟溫暖的照顧見證慈濟接納眾生，慈濟是上人創造真正愛與包容最慈悲的信仰。

會場有義剪、春聯區、健康諮詢站等多元服務。（記者扶小萍攝）





活動會場充滿濃厚的過年氛圍，慈濟志工親手烹調熱騰騰的火鍋與精緻的蔬食年菜，讓受助家庭感受家的溫馨。志工更化身「財神爺」穿梭席間發送紅包袋，傳遞滿滿的吉祥祝願。

除豐富的午宴，現場還規劃多元的「人文饗宴」，包含提供健康諮詢、義剪服務、全家福照相區、春聯區、惜福寶藏區及童玩區。照顧戶翻轉手心，帶著竹筒回娘家，將平日累積的點滴愛心回饋社會。

針對無法親自參與活動的感恩戶，慈濟訪視志工將親自走訪家中，將物資卡與節慶祝福親手送達。透過每年的圍爐活動，慈濟不僅提供物資上的支援，更希望藉由實際的陪伴與關懷，為社會弱勢家庭注入一股暖流。

