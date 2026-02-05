歲末寒冬慰問 致敬消防英雄

感念消防人員長年在第一線守護民眾安全，慈濟基金會在農曆春節前，前往花蓮縣消防局各大隊、分隊慰問並致贈慰勞物資。其中第二大隊光復分隊也是受災戶，當時還肩負救援重任。但一方有難、十方馳援，光復分隊迅速重啟勤務運作，對慈濟志工、超人們的湧入協助，印象深刻。

「土推得很高，這邊是淹到哪裡，這邊是淹到這邊，淹到這邊，這有1米5 有嗎，水是有到那麼大，然後這是泥巴。」

指著消防隊辦公室牆面，當時馬太鞍溪堰塞湖，留下的淹水和泥土堆痕跡，彷彿歷歷在目。

「師兄師姊菩薩們，就是把一些，我們裡面的裝備 都清出來，然後把它再做整理，非常感動。」

去年堰塞湖洪災，花蓮縣消防局第二大隊光復分隊也是受災戶。當時志工、超人的湧入，幫助光復分隊成為最早完成災後復原的公務機關。

花蓮縣消防局第二大隊光復分隊長 葛偉治：「我滿感謝非常多的菩薩，慈濟的師兄師姊，就是一方有難 ，十方就是來馳援，能夠在很短的時間裡面，能夠來恢復我們，這個消防分隊的這個運作，非常感謝這個慈濟的，來做一個協助。」

面對洪災現場的壓力與衝擊，第二大隊長吳佳奇戴著外婆留給他的佛珠，分享當時自己的救災情緒調節方式。

花蓮縣消防局第二大隊長 吳佳奇：「因為畢竟這個災害，其實滿大的，心理壓力也是很大，也是需要就是，有這些(宗教信仰)來，平復每天自己，就是煩雜的心情。」

歲末年終，慈濟基金會趁著農曆春節前，向辛勞付出的花蓮消防與救護人員慰問並致贈慰勞物資。

花蓮縣消防局長 吳兆遠：「今天非常感謝，我們慈濟的師兄師姊，他為了體恤我們，近年來救災的辛苦，因為年節將至，那特別大陣仗的來到我們分隊，慰問我們的同仁。」

慈濟基金會公傳處組長 劉鈞安：「消防人員來講，他們的任務更是繁重，那我們也希望說，在今年的春節之前，能夠向消防弟兄，去進行一個，表達感恩祝福這個活動。」

期盼透過溫暖關懷，為守護花蓮的英雄們注入持續前行的力量。

