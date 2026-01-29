歲末寒冬獻溫馨 望安鄉長許賢德慰問分局鼓舞士氣

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】115 年農曆春節將至，為感謝警察同仁守護地方的辛勞，望安鄉長許賢德於本（29）日親赴望安分局進行春節慰問。許鄉長代表鄉親致贈加菜金，對員警經年累月投身治安維護的奉獻表達深切謝忱，讓第一線執勤人員在寒冬中倍感溫馨。

許鄉長於慰問時指出，每逢佳節警察同仁必須扛起沉重的勤務壓力，特別是望安鄉在觀光發展與社會治安上，均仰賴分局的積極作為。他高度肯定同仁守護家園的無私付出，並期許在即將展開的「加強重要節日安全維護工作」期間，持續展現專業，讓治安平穩、交通順暢、民眾安心。

望安分局長許德海代表全體同仁對鄉長的濃情盛意表達衷心感謝，並強調在地方首長與民意代表的長期支持下，分局各項警政工作推展順利。全體同仁將秉持守護民眾生命財產安全的決心，嚴正執法並兼顧柔性服務，展現維護治安的堅定意志。

此次慰問不僅提振了員警士氣，更深化了行政機關與警政單位的公私協作。望安分局承諾將全力達成各項工作指標，確保鄉親及返鄉遊子都能在「平安、祥和、快樂」的氛圍中，度過順遂如意的春節假期。（照片記者葉佳盈翻拍）