歲末寒冬送暖 三峽區公所攜手慈善協會關懷弱勢家

（記者陳志仁／新北報導）入冬歲末之際，為關懷經濟弱勢家庭、身心障礙民眾及長輩，新北市三峽區公所攜手新北市紫微慈善愛心協會，今（17）日在三峽區公所舉辦「114年歲末寒冬送暖活動」；透過物資與送暖金發放，將社會關懷與溫暖即時送達弱勢家庭手中。

圖／新北市三峽區公所攜手新北市紫微慈善愛心協會，今（17）日在三峽區公所舉辦「114年歲末寒冬送暖活動」。（三峽區公所提供）

三峽區公所平日辦理各項社會福利的補助，除照顧弱勢家庭外，也積極結合民間資源，共同擴大社會安全網；新北市紫微慈善愛心協會長期秉持熱心公益、濟困扶危、博施濟眾、廣結善緣為出發點，受理民眾急難救助申請，並投入地方低收入戶及獨居長者訪視關懷等服務，自108年起與三峽區公所合作辦理歲末送暖活動，嘉惠全區28里，每里8戶弱勢家庭受惠。

三峽區長施玉祥表示，感謝新北市紫微慈善愛心協會於歲末天寒之際，慷慨捐贈物資與送暖金，為弱勢家庭帶來滿滿的元氣與溫暖，也期盼透過公私協力，號召更多善心人士與團體投入公益行列；新北市紫微慈善愛心協會理事長何玉枝說，未來將持續秉持「天上聖母北三媽」的懿德，關懷三峽區28里弱勢家庭。

三峽區公所指出，本次「114年歲末寒冬送暖活動」，由施玉祥與新北市紫微慈善愛心協會代表共同致贈寒冬送暖金，並貼心準備毛毯、白米、米粉等生活物資，希望在寒冷冬日中，為弱勢家庭增添實質支持，協助安心迎接新年；此外，新北市議員林金結出席歲末寒冬送暖活動。

