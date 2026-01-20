歲末寒冬送暖 曾煥嘉媒合企業助弱勢過好年

【記者葉柏成／新北報導】長期熱心公益、關懷弱勢族群的新北市議員曾煥嘉，於農曆春節將至前夕，再度發起「寒冬送暖」公益活動。多年來，他積極媒合民間資源，此次再度攜手「宸熙建設開發股份有限公司」捐贈民生物資，希望透過實際行動，為社會角落注入一股暖流。

曾煥嘉表示，社會上仍有許多弱勢族群及獨居長輩，在年節期間更需要關懷。曾議員強調：「服務處多年來扮演媒合橋樑，非常感謝宸熙建設長期以來不遺餘力地支持公益，展現企業社會責任，讓這份愛心能量年年延續。」

《圖說》曾煥嘉服務處「寒冬送暖」公益活動受贈單位之一。〈曾煥嘉服務處提供〉

宸熙建設開發公司表示，身為在地企業，回饋社會是核心價值，希望能藉此拋磚引玉，帶動更多企業關注社會弱勢需求。活動現場除了物資發放，曾議員也與企業代表親切問候受助民眾，現場氣氛溫馨，讓原本清冷的寒冬充滿了年節的喜悅。

《圖說》曾煥嘉服務處攜手「寒冬送暖」公益活動讓愛心遍布每個角落。〈曾煥嘉服務處提供〉

曾煥嘉議員與宸熙建設共同呼籲，希望透過媒體的報導與擴散，喚起大眾對於弱勢群體的關注，「愛心不嫌多，暖流不嫌少」，期盼社會各界能踴躍參與公益，讓愛心遍布每個角落，讓大家都能過一個安穩、溫暖的好年。