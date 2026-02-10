歲末寒冬送暖 李啟維媒合210位善眾企業愛心物資守護長者A

歲末寒冬，台南市議員李啟維特邀各界善心人士及熱心企業，合捐逾5千公斤米麵及23萬元給華山基金會台南A區愛心天使站六站，一起來關懷長者。今日在安平區李啟維服務處舉行捐贈儀式，社會局陳雅芬主任秘書也到場見證，並由華山基金會台南A區縣站長黃中衛率縣社工杜怡玟、安平站長李濰禎及南區站長黃詩涵出席代表受贈。 圖：李啟維服務處提供

[Newtalk新聞] 歲末寒冬，台南市議員李啟維特邀各界善心人士及熱心企業，合捐逾 5,000 公斤米麵及 23 萬元給華山基金會台南 A 區愛心天使站六站，一起來關懷長者。今（10）日在安平區李啟維服務處舉行捐贈儀式，社會局陳雅芬主任秘書也到場見證，並由華山基金會台南 A 區縣站長黃中衛率縣社工杜怡玟、安平站長李濰禎及南區站長黃詩涵出席代表受贈。

李啟維說，在台南有一群獨居長者每天的生活，皆是靠許多默默付出的力量扶持陪伴著，這次再度結合退休書記官潘敏捷等 210 位善心人士力量，共同以實際行動為孤老送上溫暖。本次共募集《送愛到家》服務經費23萬元，並捐贈 2,374 包三好祈福米（2 公斤裝）及1,100 包淳新金讚刀削麵（0.6 公斤裝），讓台南A服務區第一線站長在訪視、關懷與生活支持上，有更充足的後盾，陪伴社區中失依、失能、失智的長輩，安心度過每一天。

廣告 廣告

各界捐贈名單當中，捐贈三好祈福米部份有吳紅靜、林君怡、劉益成各捐贈 100 包；洪孫春、洪奕杉各捐 60 包；陳英、楊人豪、王亭婷、王子玹、黄于瀚、王詩蘋、王偲安、陳建良、吳呂春花、王人輝各捐 50 包；洪益鈞、洪珮誼各捐 40 包；淳新特產行、蔡宜芳、李翌漳、李陳阿春、李宛珊、李捷凌、李姿涵、許乙清、陳明月、錢昭琴、楊美珠、王貞之、王翔陞、劉昆霖、劉坤晟各捐 30 包。

張欽星、宋彥瑜、鄭世炫、李麗琴、許庭瑄、麥特曼俊、蘇秋月、柯月琴、余櫻柳、劉淑媛、許振興、陳栩樂、葉宇祥各捐 20 包；鄭勝維、陳黄蹺、歐利、李玉惠、顏其政、李莊信、大家國際公司、歐國清、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、歐睿軒、歐秐希、潘李招鳳、具本誠、王葉菊子、王毅、曾子容、王皓哲、吳巧玲、王麗惠、高培禎、高川田、高郁翔、陳逸芬、陳彥儒、吳青珊各捐 10 包三好祈福米，共捐贈 2,060 包。另外，加上張廷崧等人捐贈 314 包，各界總計捐贈三好祈福米 2,374 包，總重 4,748 公斤。

捐贈淳新金讚刀削麵部份有吳紅靜、林君怡各捐 300 包；劉益成 200 包；勝強企業公司、得勝水電公司、王人輝各捐贈淳新金讚刀削麵 100 包，各界合計捐贈 1,100 包。

捐贈現金部份，有紹光實業公司捐款 8 萬元；紀戴春草 2 萬元；紀允山、楊翼寧醫師、馬弘桓醫生師各捐 1 萬元；曾河賓、林淑萍、俞穗蓮、吳福川、吳秉璋、林錦雀、錢昭琴、葉士賢、寶達香企業公司、慈健經絡整療中心、宏華濾水器材公司、采昇企業公司、天福宏承密封公司、萱華工業股份公司各捐 6 千元；王皓哲、楊靜宜、陳郁軒、退休書記官潘敏捷、張明露、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社各捐 2 千元。各界共計捐款 23 萬元。

華山基金會強調，該基金會深耕社區多年，始終相信「照顧長輩，不只是一項服務，而是一份陪伴」。華山基金會目前已於台澎金馬設立 403 個愛心天使站，陪伴近三萬位三失長輩，從年節關懷、就醫陪同到日常生活協助，串起一張守護長輩的社區安全網，讓「老有所依」不只是口號。為了讓這份陪伴持續走下去，基金會正推動 2026 年【愛老人 愛團圓】公益行動，邀請社會大眾加入「送愛到家－認助計畫」。只要每月 1,250 元、每年 1 萬 5,000 元，即可穩定支持一位長輩，讓孤單的晚年多一份安心、多一份希望。愛心專線：(06)299-8015 李站長。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

春節連假全攻略觀光工廠迎賓 八大主題路線玩出年味新體驗

台南馬上平安・陳亭妃馬年紅包正式亮相 共同奔向「金」未來