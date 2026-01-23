「歲末寒冬送暖」 樹林警攜手太陽功德會關懷獨居長者
【警政時報 戴昱弘／新北報導】樹林分局結合慈善團體「太陽功德會」，於歲末寒冬之際攜手送暖，主動關懷轄內獨居長者及弱勢民眾。日前在副分局長廖盈如、太陽功德會會長藍清標等人陪同下，逐戶前往樹林地區訪視獨居老人及中低收入戶，共計關懷20戶，並致贈生活物資及每戶新臺幣2,000元慰問金，期盼讓弱勢民眾在寒冬中感受到社會的溫情。
其中，一名年近九旬的賴姓長者，喪偶多年且無親屬子女，獨自居住於樹林區樹人里一處老舊公寓4樓，平日需依靠助行器行走，並患有三高等慢性疾病，生活起居諸多不便，僅能仰賴政府低收入補助維生。當日接獲沙拉油、白米及慰問金時，賴姓長者感動不已，頻頻向警察及善心人士致謝，直言能安心過個好年，內心備感溫暖。
三峽伍星太陽宮－太陽功德會長期致力於公益慈善及關懷弱勢族群，每年親自走訪全臺各地，關懷獨居長者並提供生活物資，希望透過實際行動拋磚引玉，喚起社會大眾的善心，讓更多需要幫助的人獲得即時關懷。
樹林分局表示，勤區員警最熟悉轄內民情，能即時掌握需要協助的家庭，透過結合太陽功德會等民間善心團體，將資源適時送到真正有需要的民眾手中。警方也呼籲，若民眾發現身邊有弱勢族群或急需協助者，可主動向警方、區公所或社福單位通報，共同為社會注入更多溫暖與關懷。
