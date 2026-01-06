歲末寒冬送暖 部苗攜手福音堂教會關懷護理之家長者

苗栗市福音堂教會志工，以精彩的聖歌帶動唱及生動的話劇表演，成功營造活潑且歡樂的氛圍，讓長者們備感溫暖。

歲末寒冬之際，衛福部苗栗醫院六日攜手苗栗市福音堂教會關懷長者於苗醫附設護理之家「栗園」舉辦「快樂響叮噹」活動，由一群熱心的福音堂教會志工，以精彩的聖歌帶動唱及生動的話劇表演，成功營造活潑且歡樂的氛圍，讓護理之家住民長者們笑容滿面備感溫暖。

活動中，教會志工不僅熱情演出，也和護理師一起為護理之家長者進行可愛俏皮的聖誕裝扮，讓長者感到新奇又開心。苗醫附設護理之家還特別準備了象徵喜慶與分享的蛋榚，以及長者熟悉好滋味的蘿蔔糕，由參加活動的住民家屬和志工陪伴長者，一同慢慢品嚐美食，長者們不時露出燦爛笑容，現場洋溢著濃濃的幸福感。

苗醫附設護理之家護理長郭惠敏表示，「栗園」成立於民國八十六年，長期結合專業醫療照護與親切貼心的服務品質，深獲地方鄉親信賴。機構擁有舒適寬敞的獨棟建築空間，環境舒適寬敞，提供多元且完整的照護服務，並秉持以住民為中心的理念，讓需要長期照護的長者能夠安心在地老化。

郭護理長指出，除了完善照顧機構內長者的日常起居與生活所需，「栗園」亦特別重視節慶活動的規劃，常透過結合懷舊元素與歡樂氛圍的時令節慶活動，為長者帶來溫馨與笑聲。每場活動皆邀請家屬共同參與，延續如同在家同樂的情感連結，不僅能喚起長者珍貴的生活回憶，也有助於延緩失智退化，同時豐富機構內的社交互動，營造更具活力的照護環境。

苗栗醫院院長徐國芳進一步表示，苗醫附設護理之家「栗園」為整合型醫療照護機構，涵蓋有長期失能照護、失智、精神科、安寧等多類型科別，並以跨專科團隊服務模式，打造多元護理照護服務的完整長照家園。雖然住民多為長期臥床或肢體功能不靈活的長者，護理之家仍堅持秉持「以人為本」、以「住民為中心」的理念，用心照顧好每一位被託付的長者，讓家屬能放心託付、安心上班。

徐國芳院長也感謝全體工作同仁用心投入，積極配合各項節慶經常性的辦理溫馨活動，並鼓勵家屬和住民共同參與，延續親情連結，創造出更多珍貴的相聚時光與美好回憶。