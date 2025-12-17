歲末就業強心針 斗六就業中心徵才349職缺、最高月薪上看7.1萬元

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】歲末求職旺季來臨，斗六就業中心搶先出招。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於12月19日上午舉辦聯合徵才活動，集結4家企業釋出349個職缺，涵蓋科技、製造與食品產業，最高月薪上看7.1萬元，盼為待業及轉職民眾注入即時戰力，穩住生計、安心迎年。

斗六就業中心邀請求職民眾迎冬至，吃湯圓、玩手作、領取耶誕小禮物。(記者廖承恩翻攝)

斗六就業中心指出，本次「冬至糰耶誕」聯合徵才活動，將於當日上午9時至11時在中心一樓登場，鎖定年前求職、轉職及重返職場族群，透過現場面試與即時媒合，縮短求職等待期，協助民眾把握歲末關鍵時刻，儘早卡位職場、穩定收入來源。

此次參與徵才的企業共4家，包括矽品精密、生展生物、盛豐興農業與展昇生鮮，職缺內容橫跨工程、製造、物流與服務領域，需求人力規模大、職務類型多元。其中，矽品精密招募製造組主管，月薪最高可達7.1萬元，生展生物廠務專員起薪3萬5千元，盛豐興農業大貨車司機起薪4萬元，展昇生鮮食品技師起薪3萬8千元，對求職者具高度吸引力。

「冬至糰．耶誕」徵才活動登場，邀集4家廠商釋出349個職缺。(記者廖承恩翻攝)

斗六就業中心主任劉達源表示，因應國際經貿情勢變動，中心特別於活動現場設置「支持勞工安定就業措施專區」，由專人協助說明勞動部各項就業支持資源，讓民眾在求職同時，也能掌握保障自身工作權益與職涯穩定的重要資訊。

為營造溫馨、減壓的求職環境，活動當天結合冬至與耶誕節慶元素，準備象徵圓滿的湯圓供民眾免費品嚐，為面試討個好兆頭，並邀請雲林縣社會關懷協會帶領雪人手機座DIY體驗，透過手作活動舒緩面試緊張情緒。另有雲林縣私立家家寶居家服務長照機構響應活動，提供耶誕小禮物，自活動日起至12月24日止，凡至中心求職即可領取，增添歲末溫度。

斗六就業中心12/19冬至耶誕徵才349職缺等你來。(記者廖承恩翻攝)

劉達源進一步指出，勞動部持續推動多項就業穩定措施，包括協助減班休息勞工的「強化僱用安定措施」與「再充電計畫」，提供薪資補貼及在職訓練；企業亦可申請訓練方案強化人力競爭力。另針對失業者及初次尋職青年，分別提供「勞工就業通計畫」與「支援青年就業計畫」，相關資訊可至台灣就業通網站查詢，或洽斗六就業中心.05532-5105。