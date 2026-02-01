歲末尾牙季 過半上班族「期待但不太樂觀」
[NOWnews今日新聞] 歲末年終，企業尾牙陸續登場，今年不僅有科技業端出總獎金上看千萬元的好康、也有企業是「人人可分得上萬元」 紅包。據1111人力銀行最新調查，若以10分作為滿分，今年上班族對尾牙的整體期待值，平均僅落在5.5分，呈現「期待但不過度樂觀」的狀態。
1111人力銀行為了解上班族對於尾牙的期待程度，進行「上班族尾牙心聲」調查，針對求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年12月22日到2026年1月27日，總計回收1,028份。
根據1111人力銀行最新調查，若以10分作為滿分，今年上班族對尾牙的整體期待值，平均僅落在5.5分，呈現「期待但不過度樂觀」的狀態。進一步來看，有52.7 % 的受訪者認為，公司歷年尾牙品質「還算滿意」，顯示多數上班族並非毫無期待，但也因過往經驗好壞不一，對尾牙已不再抱持過高期望。
尾牙活動中最受期待的環節，仍以「摸彩抽獎」最具吸引力（58.4%）；其次為「獎品或獎金加碼時間」（51.9%）與「餐點品質」（46.7%）。此外，「活動能準時結束」（28.5%）及「邀請歌手演出」（19.4%）也分別名列最期待環節中的第四和第五。
相對地，談到尾牙中最令人難以接受的狀況，「餐點難吃」高居首位，占48%；其次為「活動時間過長、流程拖延」 （40.2%），以及 「活動安排在假日卻未補休」 （31.3%） 。其他如「中獎後被要求請客」（27.2%）、「老闆致詞過久」（25.9%）等，也都是上班族普遍感到困擾的尾牙地雷。
至於上班族心目中最理想的尾牙形式， 「不舉辦尾牙、直接發放獎金」 （68.8%） 高居首位，顯示實質回饋仍是員工最在意的重點；其次為 「傳統餐廳聚餐」 （33.7%），第三則是「尾牙改為員工旅遊」（28.5%）。至於最希望抽中的尾牙大獎，現金依舊穩坐第一名（89.6%），其次為股票（48%）與3C產品（42.8%）。
對於這樣的調查結果，1111人力銀行發言人曾仲葳認為，由於不同公司尾牙品質落差大、加上工作與生活界線意識提升，讓不少上班族寧願「直接領獎金」，而花時間配合制式活動的意願正逐漸降低。
而過去不少企業為了提升尾牙參與感，常要求員工上台表演，但從上班族的回饋來看，這樣的安排並非人人買單。調查顯示，有41.5 % 的受訪者直言「不希望參與演出」，不過也有35%認為「有獎金就可以討論」，另有20.7 % 的受訪者主張應採取「自由參與」方式；「尾牙的喝酒文化」有50.6 % 的受訪者認為「可以接受，但不想被強迫」。
此外，尾牙中流傳已久的各種「潛規則」，也是上班族最感困擾的部分。其中，以「中獎後被起鬨請客」最為常見，占53.2%；其次為「要求員工表演卻未必提供獎金」（50.6%），以及「強迫員工出席」（46.7%）。
