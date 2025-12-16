歲末年初飲宴漸多 侯友宜要求加強酒駕毒駕執法

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市長侯友宜今天主持道安會報時表示，歲末年初尾牙飲宴漸多，除加強宣導代駕及搭大眾運輸工具返家外，也要求警局加強酒駕及毒駕的取締執法，以保障用路人的安全。

侯友宜今天主持道路交通安全會報，聽取新聞局等局處進行「生活式交通安全宣導」專案報告。市府宣導小組以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，結合生活場域宣導與多元媒體推播，透過市場、公園、醫療院所、捷運站及宮廟等民眾日常活動空間，讓交通安全觀念融入市民生活，持續深化停讓文化及用路安全意識。

侯友宜聽取簡報後表示，在秋冬安全行的計畫過程當中，如何要求落實不超時、不求快、保持安全距離，確實是一種的目標，要求各單位加強宣導，尤其是在歲末年初，耶誕節快到，接下來就是春節，所以很多的尾牙活動已經開始。

他表示，酒駕零容忍，一定要做到酒後不開車，開車不喝酒。也要求業者們也能夠配合宣導，讓大家知道飲宴後，代駕跟接駁大眾運輸都是安全回家的選擇。

他表示，除了酒駕以外，毒駕也非常嚴重，根據統計，警方臨檢採用毒品唾液快速檢測後，相對的取締率非常高，取締件數也大幅上升，表示毒駕的現象很嚴重，毒駕更是交通安全威脅的一種。

他當場要求警察局要加強酒駕取締執法，同時也要加強臨檢盤查，在可能酒駕的時段跟路段，還要提高見警率。他強調，酒駕和毒駕取締要雙管齊下，警察局執法一定要全力以赴，以保障用路人的安全。（編輯：李錫璋）1141216