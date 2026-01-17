歲末年味濃 邀約據點長者圍爐

讓長輩開心過好年，慈濟志工在吉安慶豐據點，張羅了一桌豐盛的歐式自助吧，邀請老人家提前圍爐。現場菜餚，以健康蔬食、取代大魚大肉，但大家都吃得非常開心，聚在一起吃頓飯、聊聊天，在菜根香中，感受家的溫暖年味。

教室前方，長者們還在聚精會神聽講，後方的志工們就已經忙著張羅起來。這一天是花蓮吉安慶豐社區據點，在農曆年前的最後一次聚會，特別安排提前圍爐。慈濟志工 閻美玲：「很感恩我們今年用不同的方式，美美的歐助(歐式自助餐)，能夠讓所有的長者跟家人，看到了非常漂亮的擺盤，其實我相信在用餐之前，看到就很歡喜。」

「手捧清香舉頭看，人生的路 憑著良心來行。」

動作繁複的手語歌，也難不倒這群長輩，因為在歲末時節，回顧這一年來的陪伴，彼此心中都是感恩。「看準了就下手。」

「超多料的，很多料喔 很多料。」

據點學員 王素珍：「我覺得就是很莊嚴，然後又很豐盛 很豪華。」

據點學員 宋嘉生：「感謝慈濟(志工)對這些長輩這麼照顧，平常活動之類的都照顧得很好，年末又吃得這麼豐盛，大家 包括我在內都非常感恩。」

慈濟基金會執辦推素團隊 賴昱：「今天(餐點)一共跟8家蔬食店家合作，這些蔬食店家都是VO2(訂餐平台)，長期有在合作的店家，促進我們的花蓮的一些店家，有一些經濟的收入來源，我們又可以推廣蔬食。」

聚在一起吃蔬食、話家常，就是最溫馨的年節滋味。

