歲末年味濃 邀約長者齊聚一堂

社區歲末祝福，看到的是台北松山區和中山區兩地的場次。松山聯絡處因為在商辦大樓裡，志工特地起早，親自去接附近養護中心的長輩來參加。而中山聯絡處的歲末祝福，則是充滿著年的味道，有拓印紅包袋、手做燈籠等活動，讓大家滿載而歸。

志工提筆揮毫，在紅紙上寫上吉祥好話，這是慈濟中山聯絡處的歲末祝福感恩會，現場喜氣洋洋，滿滿年味，尤其在燈籠DIY區，人氣最旺。

民眾 楊麗琴：「慈濟現在辦(歲末祝福)起來，比較靈活 至少我們動一下，腦筋也可以動一下，又可以收穫(結緣品) ，有收穫。」

民眾 黃秀鳳：「看到這麼喜氣的東西，感覺是過年了 那我想說，這帶回去可以祝福我的客人，祝福我的家人平安喜樂，希望大家平平安安。」

每年的歲末祝福，就是社區民眾回到慈濟大家庭過節的時刻，靜思精舍法師代表上人，分送福慧紅包給予祝福，眾人也帶回平日存下的竹筒，把點滴的愛再傳出去。

民眾 吳明憲：「我希望慈濟可以一直持續下去，不只這樣 就這個60年，可以繼續持續下去，然後幫助更多的人。」

北安里里長 陳小康：「每年都有這個機會來參加，慈濟類似的這個感恩活動，教育我們這些眾生要多做好事，要為大家祈福 我覺得這個活動，應該值得好好地來推廣給大家。」

另外松山聯絡處的這場祈福會，則多了一分貼心，志工起了大早，親自前往養護中心，把行動不便的長輩送到會所，再迎接西松國小附設幼兒園的小娃兒，三代共聚，更添溫馨。

西松國小附設幼兒園老師 莊輔庭：「他們就是常常聽大愛媽媽，可能有跟他們講這些靜思語，能讓他們就是更能理解，大愛媽媽想要傳達給他們，一些善的氛圍。」

西松國小校長 胡慧宜：「我們的小朋友 ，一進來以後 氣質就轉變了，我們也相信他們在這裡，感受到的好的祝福，也會成為影響他，一整年的好的循環。」

如同校長所言，在歲末祝福中，孩子不僅接受境教，也看著師長和志工們的身教，讓愛的種子在他們小小的心田裡播下，期待綠蔭成林的那一天。

