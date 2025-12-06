歲末年終大掃除 靜思精舍一塵不染

準備迎接新年到來，花蓮靜思精舍、啟動大掃除，參與的志工當中，有30多位遠從中區而來，這是他們多年來的傳統，雖然來一趟精舍要好幾小時，但他們說、這就是自己的家、用心打掃。

「再拉 好 喔 好長。」

長長的樹根拉出來，志工不怕辛苦、不怕髒，化身水溝超人。慈濟志工 鄒顯亮：「不爬進去的話，那個樹根你會拿不到，所以人要用側身 ，慢慢地匍匐前進，抓到它以後，想辦法把它割斷，再慢慢地拉出來。」

「用雙套結才綁得好，等一下 線等一下，來 對中。」

繩子綁上高壓噴嘴，再從水溝的另一端拉出，志工展現生活智慧，將水溝沖洗得乾乾淨淨，靜思精舍法師，也帶來酵素助攻。靜思精舍 德璜法師：「消防水管那個大水柱，把它整個沖好，所以會很乾淨，再加上這個酵素，就是保持不會讓蚊蟲孳生。」

中區慈濟志工36人，從5號開始，一連4天，在精舍展開大掃除，而這項歲末傳統，就從清水溝開始。慈濟志工 楊冠新：「8年以前，上人觀音殿出來的時候，那個轉角的地方，有個水溝，不知道什麼原因有臭味，那時候 我跟羅明憲師兄，我們就想說，那歲末的時候，我們中區來負責，固定來清掃。」

除了地底深處，天花板還有平常看不到的角落，也趁這次機會，徹底打掃。慈濟志工 陳建騰：「這台叫施工架，下面我們有做一個滑輪，師兄就下面推來推去，我們的工作會比較方便，而且進度會比較快。」

慈濟志工 黃美雪：「平常也是一樣，本來就都有在做，只是說透過年終的時候，剛好有這麼多人一起回來，那這時候很多更細微的東西，我們就可以一起做得到。」

志工把精舍當成自己的家，用歡喜心打理每個角落，迎接新年的到來。

