歲末年終應酬多 大園警結合區公所揮毫活動宣導交通安全

【記者張沛森／桃園報導】農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，大園警分局今天（3日）結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

大園區公所因應即將到來的春節，營造人文藝術氣息並弘揚書法之美，今天邀請書法家蘇名鎮、李詩鍾、丘美珍、游惠雅及賴榮貴等5位老師在大園區公所揮毫發送春聯，讓在場參與的民眾感受到濃厚的年節氣氛。

大園警分局也透過此次活動向現場參加的小朋友們宣導兒少保護觀念，教導孩童學會如何保護自己及尊重他人。另準備了道具，讓小朋友們在員警的帶領下，親身體驗如何安全過馬路，提醒他們穿越道路時除了要遵守號誌外，更要注意左右來車，避免背向來車行走，才能保障自身安全。

大園警分局指出，經統計高齡者在過馬路或騎乘機車時，往往因誤判車速、疏忽周遭車流，容易發生事故，因此活動現場針對長者加強宣導，透過淺顯易懂的案例分享，提醒高齡朋友「行人過馬路應走行人穿越道」、「機車騎乘務必配戴安全帽」、「夜間出門應穿著亮色或反光衣物」等觀念，以確保自身安全。

大園警結合區公所揮毫活動宣導交通安全。大園警分局提供

