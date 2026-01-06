歲末年終永慶房屋大方給獎金 豪發近1.8億幸福成家基金

CNEWS195260106a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

根據人力銀行調查顯示，2025年企業年終獎金平均基數為1.44個月，各行各業陸續發放年終獎金犒賞員工。房仲第一品牌永慶房屋也宣布，發出近1.8億元「幸福成家基金」回饋員工，共有近700位經紀人員獲獎，該制度推行12年來，累積發放金額已突破12億元，協助員工穩健迎接新的一年。

永慶房屋為協助第一線業務夥伴加速實現成家目標，除提供穩定底薪與業績獎金外，另設有「幸福成家基金」福利制度，業務人員每人每年最高可爭取250萬元獎勵。該制度不以年資或職級作為門檻，即使是入行第一年的新人，只要表現優異，同樣有機會獲獎，讓努力與績效能直接反映在收入上。

永慶房屋總經理吳良治表示，公司不僅致力協助客戶完成成家夢想，也同樣重視員工的職涯幸福感與成就感，持續優化薪資與福利制度，包括推出「永慶薪自由」徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，以及「月排休最高10天」等福利，讓員工能安心發展職涯。

在房市交易量收斂、部分同業縮編之際，永慶房屋仍憑藉穩健成交實力與完整制度，維持成長動能，並訂下雙北朝350店邁進的目標，也已確定將於2026年第一季於新北市土城區再展新店，持續布局市場。

今年領到超過30萬元「幸福成家基金」的經紀人員鄭琪欣，加入永慶房屋三年半，累積領獎資格已達180萬元，2025年更同時獲得海外旅遊獎勵。她過去任職餐飲業，轉戰房仲後，在團隊合作與品牌資源支持下，首年即達百萬年薪，2025年年收入突破200萬元。

另一位經紀人員鄭心茹，過去曾任職美髮與百貨零售業，為實現購屋目標轉職房仲。加入永慶房屋第二年即突破千萬業績，並連續五年獲得「幸福成家基金」，累積獎金超過750萬元。她表示，制度性的肯定成為持續精進的重要動力，也規劃將獎金作為購屋頭期款。

曾在服飾業服務的王又懿，加入永慶房屋後，在新人培育制度、師徒制與收入保障支持下，逐步累積實力，成功晉升百萬年薪，入行4年多已累積超過100萬元的「幸福成家基金」，並規劃運用獎金回饋家人。

永慶房屋人資部協理塗振宏指出，公司以員工為核心，透過多元薪獎制度、師徒制與晉升機制，讓努力能長期累積成果。2026年將持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，並開放「年前先面試、年後再報到」，降低轉職門檻，提供更多彈性選擇。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

