歲末年終消費兩大趨勢揭密 台灣大「大哥付你分期」交易額年成長124%

(記者謝政儒綜合報導)先買後付 (BNPL)服務成為歲末採購新顯學！台灣大哥大旗下「大哥付你分期」觀察到年終消費趨勢，在用戶對彈性付款需求高漲下，今年雙11檔期 (11月1日至11月11日) 整體交易額較去年同期顯著成長124%，更反映出兩大消費趨勢：先買後付服務已擴大至美妝、家電等多元品類；其次，用戶明顯偏好可跨平台使用的靈活分期工具。



為呼應此趨勢並助攻年終採購高峰，「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，用戶在 momo 購物網、myfone 網路門市、91APP 合作品牌等指定通路選用「大哥付你分期」結帳，累計回饋最高可獲得6,921元mo幣，讓用戶在年終輕鬆享有高彈性、高回饋的購物體驗。



台灣大電信金融事業副總經理吳建頤觀察到，用戶在重大檔期的跨平台消費愈趨活躍，尤其在 618 與雙 11 期間，「大哥付你分期」的使用率大幅提升，今年11月整體交易額更較去年成長 104%，11 月 1 日至11月11 日的雙11檔期交易額更較去年同期成長 124%，顯示用戶已逐漸把更具彈性的分期付款視為年終採購的重要工具。



吳建頤副總指出，首先，市場已出現兩大消費趨勢，其一為先買後付服務使用場域，擴散至多元品類：先買後付服務不再局限於 3C 或高單價商品，而是擴大至美妝、家電、生活用品等多元品類；其次，用戶明顯偏好能跨平台靈活使用、能搭配各平台回饋組合的支付方案。吳建頤強調，「大哥付你分期」將持續為用戶提供靈活彈性、跨線上線下平台的消費體驗，並拓展更多平台與店家，為消費者打造最優質的電信金融產品。



「大哥付你分期」於 momo 購物網推出「指定分期獎金 3 倍送」活動，自 12 月 1 日起三波段接力登場，用戶單筆結帳達指定金額並完成登記，即可獲得 mo 幣回饋。首波自 12 月 1 日至 12 月 9 日期間，單筆消費滿 9,999 元且選擇分 5 期（含）以上，登記成功即送 1,500 元 mo 幣回饋；若選擇不分期或分 3 期（含）以上，則可獲得 500 元 mo 幣。第二波活動自 12 月 10 日至 12 月 14 日，單筆滿 19,999 元即可參加，分 5 期（含）以上送 3,333 元 mo 幣，不分期與 3 期則送 1,111 元 mo 幣；第三波自 12 月 15 日起至 12 月 31 日止，單筆滿 6,666 元，分 5 期（含）以上可獲 888 元 mo 幣，不分期與 3 期則可獲得 296 元 mo 幣。用戶可依不同消費需求選擇最適合的活動，若三波段皆達成回饋條件，累計最高可獲得5,721元mo幣，在年終檔期輕鬆入手節慶禮品或家電新品，同時享受高額回饋。



91APP 合作品牌橫跨美妝、服飾、日用品到家電等多元品類，12 月期間於合作平台選擇「大哥付你分期」結帳，即可享受多檔現折優惠。自12 月 1 日至 14 日，單筆滿 1,200 元並選擇分 3 期（含）以上，折扣幅度最高達 20%，享有240 元現折優惠；同期間若單筆消費滿 5,000 元並分 6 期（含）以上，則可享 500 元折抵。此外，自 12 月 1 日至 31 日，單筆滿 2,000 元且分 3 期（含）以上，可享有 5% 的現折優惠、最高可折抵 1,500 元；而在 12 月 24 日至 28 日聖誕節期間，單筆滿 1,000 元並分 3 期（含）以上亦可享 120 元折抵。多段優惠接力上線，讓用戶在節慶採購季以更彈性的方式鎖定品牌好物、輕鬆入手年終必買清單。



於486團購結帳使用「大哥付你分期」，即享最直接的滿額折抵，12 月 1 日至 31 日期間，單筆消費滿 10,000 元即可現折 500 元，且不限分期期數、不限折抵次數，買越多省越多，回饋最有感。