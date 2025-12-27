生活中心／陳妍霖 劉毓琦 董子誠 新北報導

最新八點檔戲，收視成績亮眼，正值歲末年終之際，演員吳皓昇、文汶夫妻檔特別為嘉義教養院等弱勢團體舉辦公益音樂會，連校園民歌教父''葉佳修''也來參加，現場滿滿回憶殺。

「跟著我，散發光彩，照亮天空的陰暗，啦啦啦啦，盡情搖擺！」藝人田家達，大唱小虎隊經典歌曲，滿滿回憶殺，八點檔女星文汶在一旁搞笑伴舞！





歲末年終溫馨挺弱勢 八點檔演員夫妻檔辦公益音樂會（圖／民視新聞）

大跳ABBA經典流行樂團，嘉義教養院等院生也跟著大跳舞，現場超歡樂，歲末年終之際，八點檔演員吳皓昇、文汶夫妻檔、藝人田家達，要為嘉義教養院、旺媽狗園等弱勢團體舉辦公益音樂會。





八點檔演員吳皓昇直呼，「那個老師來，真的是非常的不容易！」



校園民歌教父葉佳修表示，「我們要懂了以後，開始去做鑽研，然後做完了以後，我們要做適當的貢獻」。





歲末年終溫馨挺弱勢 八點檔演員夫妻檔辦公益音樂會（圖／民視新聞）

連校園民歌教父''葉佳修''也來參加，只可惜，他沒開金口，只是笑笑說，要當評審，看看哪位唱得最好。





八點檔女星文汶表示，「想要做這個活動的目的就是希望就是說，可以透過這樣子一個活動，除了關懷他們，當然也就是呼籲大家，就是可以響應我們這樣子，大家就是做一些些的公益，然後做一些些的回饋」。

結合老歌和舞蹈，現場溫馨又歡樂，八點檔演員聯手，用行動力挺弱勢。

