歲末年終耶誕名曲 來自烏克蘭傳統民謠

耶誕佳節前夕，天主教教宗良十四世呼籲俄烏雙方實施「24小時停火」，希望為人民帶來片刻和平。不過，俄羅斯已明確拒絕這項請求，稱將影響戰爭情勢，教宗也直言對此感到極其悲傷。而在炮火不停歇之際，烏克蘭基輔的大街小巷，仍迴盪著耶誕歌曲”鐘聲頌歌”。這首全球熟悉的耶誕名曲，原型來自烏克蘭民謠”謝德里克”，如今在戰火中響起，更讓歌曲所象徵的和平與希望，意義格外深刻。

電影《小鬼當家》：「耶誕快樂。」

經典好萊塢電影當中的配樂，你我都相當熟悉。鐘聲頌歌，這首耶誕名曲，每逢歲末年終，都會在世界各地響起，旋律早已深入人心，但許多人不知道，它的原型其實來自烏克蘭。

民眾 泰蒂亞娜：「我認為這是一首烏克蘭經典之作，也是一首歷史性作品，大家都知道謝德里克(鐘聲頌歌)，這是我們烏克蘭的耶誕旋律，或者我們甚至可稱它，是烏克蘭和耶誕節的頌歌。」

「鐘聲頌歌」原來自烏克蘭民謠「謝德里克」，由作曲家萊昂托維奇在1916年創作，歌頌春天與豐收。一戰後，烏克蘭國家合唱團巡迴歐美演出，為短暫存在的烏克蘭人民共和國籌集資金。雖然國家最終覆滅，這首歌卻讓烏克蘭音樂與民族認同走向世界。

基輔歷史博物館展覽策展人 卡利堅科：「在謝德里克(鐘聲頌歌)這首歌中，我們可以感受到烏克蘭語，和烏克蘭文化的全部魅力，即使用不同的語言演唱，歌曲的主旨也始終不變，那就是給人們帶來快樂，帶來好消息。」

1936年，美國作曲家威爾豪斯基為旋律填上英文歌詞後，「鐘聲頌歌」如今已成家喻戶曉的耶誕歌曲；如今俄烏戰火未歇，對烏克蘭人而言，這首歌不只唱出節慶祝福，也象徵在戰爭中傳遞希望。

