歲末年終運勢旺 3星座多金多福

《搜狐網》命理專欄點名3星座，在歲末年終收穫滿滿驚喜，擁抱多金多福的璀璨人生。（示意圖／Pixabay）





《搜狐網》命理專欄點名3星座，在歲末年終收穫滿滿驚喜，擁抱多金多福的璀璨人生。

歲末3星座多金多福

射手座

射手座將財運亨通，在投資理財方面有出色的表現，過去的規劃將帶來豐厚的回報，甚至可能遇到意想不到的「黑馬」讓財富迅速增值，還有機會遇到如獎金、分紅等額外收入，事業上也有機會得到賞識。

天秤座

天秤座人際關係特別突出，無論是職場合作還是商業夥伴，都將變得更加穩固，充分發揮卓越的溝通能力和外交手腕，能夠建立橋樑、促成合作，對從事銷售、諮詢、談判等行業的人來說，可說是事業上的黃金時期，十分「多金」。

水瓶座

水瓶座靈感爆發，創新思維、獨特視角成為事業發展利器，在科技、藝術、設計等領域大放異彩，甚至提出突破性的想法，引領業界新的發展方向，獲得投資者青睞，甚至實現商業化運作，帶來的豐厚回報。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推

「0度線接觸台灣」極凍低於10度！鄭明典曝時間點

直逼寒流等級！冷氣團將至「下探5度」最冷時間曝光

