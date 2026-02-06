歲末年終關懷長者 魏嘉彥至東區老人之家致贈春節禮金

花蓮市長魏嘉彥前往衛福部花蓮東區老人之家贈送春節禮金以及限量版春聯，提前預祝長者們新年快樂（見圖），也不忘貼心提醒住民，近來天氣變化大，日夜溫差甚劇，早晚要記得多添加衣物，避免著涼感冒。

花蓮市公所每年會在農曆年節、端午節、中秋節及重陽節致贈應景的禮品或禮金給在東老接受公費安置設籍花蓮市的長者。農曆春節將屆，魏嘉彥市長特地偕同社勞課長蕭子蔚拜會東區老人之家主任宋冀寧，並向代表出席的住民致意，長者們看到魏嘉彥市長來探望非常開心，感謝市公所的用心與關懷。

市長魏嘉彥說，再過幾天就是過年了，市公所依往例在農曆年前送紅包給設籍花蓮市公費安置的55位住民，今年總計發出3萬3,000元。

魏市長肯定東區老人之家照顧老弱，提供全人、全程、全隊及全家的多元化照顧，達到營造健康老化的優質家園。他表示，花蓮市公所對於銀髮族照顧及福利相當重視，運用活動中心等空間提供長輩就近聯絡、休閒、運動等多元化運用的好環境。

東區老人之家主任宋冀寧感謝花蓮市公所每年三節都會來關心住在東老的老大人，讓長輩在農曆年前接到溫暖的問候，尤其在魏嘉彥市長的關懷下，每一位長者600元的春節禮金，更是讓設籍花蓮市的住民們開心不已，感謝魏市長對東區老人之家長期照顧的支持。

魏市長提醒東老的長者們，最近天候多變化，加上流感病毒高峰期間，切記早晚要多添加衣物，隨時注意身體情況，多喝熱水、多運動，保持健康才是一輩子的福氣。