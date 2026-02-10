歲末年終關懷 切膚之愛基金會以居家服務支持弱勢家庭





【NOW健康 林郁敏／彰化報導】歲末年終之際，切膚之愛基金會結合長期合作夥伴娘家保健生技、鮮食家及億光文化基金會，共同展開年節關懷行動，走入弱勢家庭，提供年菜與新年紅包，並透過實地探訪關懷長期照護個案的身心狀況。切膚之愛基金會執行長詹麗珠9日率隊訪視多名服務對象，除生活物資支持外，也藉由互動活動給予陪伴。



小腦萎縮症患者面臨照護挑戰 穩定服務成關鍵支持



39歲的小魚為小腦萎縮症患者，因疾病影響，日常行動與生活自理能力明顯受限。父母早逝後，她與弟弟同住伯母家中，但家庭支持有限，伯母亦需照顧罹癌的伯父，使照護壓力更加沉重。切膚之愛基金會介入後，透過居家服務員每日協助復健、生活起居與交通接送就醫，不僅降低家屬照顧負荷，也讓患者能持續接受必要的醫療與復健照護。小魚表示，雖然疾病帶來諸多限制，但穩定的照護與陪伴，讓她在治療過程中感受到大家的支持。

詹麗珠於探訪中指出，對於神經退化性疾病患者而言，長期照護與情緒支持同樣重要，有助於穩定生活功能與心理狀態。透過年節關懷活動，期望減輕患者在節慶期間的孤立感，提升整體生活品質。





▲快問快答遊戲中，小魚（左）反應非常迅速，表現十分亮眼。（圖／切膚之愛基金會提供）



多重慢性病照顧壓力沉重 居家照護降低家庭健康風險



另一名服務個案彩姨，62歲，長期患有心臟病、高血壓及帕金森氏症，與高齡106歲、同樣罹患心臟病與帕金森氏症的婆婆同住。彩姨在自身健康狀況不佳的情況下，仍肩負主要照顧責任，長期姿勢不良與步態不穩，使跌倒風險增加。基金會安排居服員定期到宅，協助其盥洗、如廁與基本生活照顧，減少照顧負擔，也降低意外風險。



詹麗珠表示，娘家保健生技與鮮食家透過認購模式讓民眾響應公益，募集年菜再轉贈給切膚之愛基金會所服務的弱勢個案；億光文化基金會董事長簡文秀也是年年心繫切膚之愛基金會弱勢長輩，今年再度捐贈100份紅包，希望長輩能歡喜過年。



切膚之愛基金會表示，透過整合居家服務、交通接送、復健陪同及喘息支持等長照服務，陪伴家庭渡過艱難的時刻，藉此呼籲社會大眾與企業持續響應支持切膚之愛基金會的公益活動，共同打造友善溫暖照護網絡，讓愛得以繼續延續。





▲彩姨（右）克服行動的不便，順利完成春聯拼字遊戲。（圖／切膚之愛基金會提供）



# 首圖來源／切膚之愛基金會提供



