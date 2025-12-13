歲末年終限定！北捷再推「1服務」 千人大讚：噴射祭又要開始了

生活中心／彭淇昀報導

2025年即將進入尾聲，不少企業紛紛舉辦尾牙、聚餐活動，導致捷運上酒客大增，對此，台北捷運再度推出「限定服務」，有部分站點擺出告示牌，寫著「嘔吐袋，請自行取用」。不少網友紛紛大讚，還笑說「尾牙噴射祭又要開始了」。

北捷提供嘔吐袋給乘客使用。（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

原PO在Threads上發文表示，在南港展覽館站內看到一個告示牌，上面寫著「嘔吐袋，請自行取用」，讓他不禁直呼「看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了！」該貼文曝光短短1天，已累積超過14萬次瀏覽、逾3100個讚，引發熱烈討論。

不少網友紛紛留言，「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來」、「水箭龜的旺季」、「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」。

有網友在其他站點也有見到「嘔吐袋」告示牌，包括大安站、南京復興站、徐匯中學站、台北車站、大坪林站等地。

事實上，台北捷運去年就已推出這項「限定服務」大獲好評。此外，北捷表示，若所在的捷運車站沒有嘔吐袋告示牌也不用擔心，只要身體不適或酒後搭乘，都可以直接向詢問處索取，若不慎在站內嘔吐，也請盡快通知車站人員，或按壓對講機告知。

