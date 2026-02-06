歲末年終 台中慈院醫療志工感恩會

歲末年終，台中慈院在今天下午，舉辦醫療志工感恩會，志工是醫院的軟實力，協助醫護同人關懷病患，是一股強大力量。院長簡守信帶領醫護同仁一起感恩志工的付出

這場醫療志工的感恩會，由社服室的社工勁歌熱舞，展開序幕。醫療志工是醫院的軟實力，一股強大而不可或缺的力量。台中慈濟醫院院長 簡守信：「每一雙的手，代表的都是生命的，那分的一個印記以外，更是提醒著我們所有的人，更加要用心的，來對待這個世界， 而那分虔誠的心，就是帶給醫院，更加的一個穩定，最大的支持的一個力量。」

院方特地邀請志工上台，接受醫護人員的感謝，其中這位77歲的志工楊立川，服務時數累積到1萬個小時。慈濟志工 楊立川：「不能不來，說要當志工就是要來做，所以我們服務別人比較快樂。」

另外這位志工郭劉秀宜也接近6000個小時。慈濟志工 郭劉秀宜：「感恩我自己，有一個健康的身體，所以我就每個月，都抱持著歡喜心，我現在是5999(小時)，我要邁向一萬(小時)。」

台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「幾乎把醫院當成家 天天來，來顧我們中慈這個家，我覺得讓人非常感動與感恩。」

現場有玩互動遊戲，也有大愛幼兒園的小朋友的演出，溫馨又熱鬧，希望能傳達對志工最大的祝福與感謝，大家一起守護台中慈濟醫院這個家。

