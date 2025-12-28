歲末幸福滋味 台南勞工學苑手作蛋糕

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程，學員親手製作香氣濃郁、口感綿密的巴斯克蛋糕，並將成品帶回與親友分享節慶幸福。

知名烘焙講師高誌鍵為「菠特傑蔬果烘焙」創辦人，自幼熱愛烘焙，高職就讀餐飲管理，大學攻讀食品營養學系，赴日本精進甜點製作後，原計畫在日本扎根，因311大地震返台從事烘焙教職，意外接獲業主赴澳洲創立烘焙坊的邀請，於是毅然前往南半球，累積豐富的國際實務經驗。

高誌鍵分享，巴斯克蛋糕源自西班牙巴斯克地區，是近年深受歡迎的特色起司蛋糕，最大特色是以高溫烘烤至外層微焦，內部仍保持濕潤柔軟，呈現近似半熟的「流心」口感，與日式輕乳酪或美式重乳酪截然不同，具有濃厚焦糖香氣與豐富層次，且製作方式簡單、成功率高，適合新手入門。

勞工局長王鑫基表示，市府活化曾文市政願景園區，在園區內餐飲專業教室，結合專業協會與勞工學苑的辦訓經驗，共同推出優質課程，跨年前夕讓學員在手作中感受節慶氣氛。

