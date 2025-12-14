歲末感恩時刻 台中實業家舉辦音樂會

歲末年終，感恩的時刻，台中資深慈濟志工廖松岳，是位殷實的實業家，他舉辦了感恩音樂會，地點在台中國家歌劇院，邀請國立交響樂團來演出，還有男歌手殷正洋，來賓是公司的員工和合作的夥伴，因為廖松岳的關係，他們也都很支持慈濟，有災難時，也都募心募愛一起助人。

這場歲末年終感恩音樂會，在國家歌劇院舉行，冬日午後的陽光燦爛，迎接上千位來自各界的實業家。入場由國立台灣交響樂團帶來精采演出，音樂是世界共通的語言，就跟愛是一樣的，不分國界。主辦這場音樂會的是資深的慈濟志工廖松岳，是一位殷實的企業家，他經營的商業銀行，已經有110年的歷史，核心理念就跟慈濟不謀而合。

慈濟志工 廖松岳：「慈濟也是一樣做利他的工作，所以我們核心價值，就是誠信 當責 利他 科技 環保，我們利他擺中間，就是要幫助別人度過難關。」

實業家有一定的社會責任，也是穩定社會一股安定的力量。

實業家 張銘惠：「透過這樣一場音樂會，凝聚我們這些很忠實的客戶們，凝聚一股愛的力量，讓社會整個都會更加地美好 。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「透過音樂會，相信可以讓更多人了解到，我們除了物質方面，我們要追求以外，精神糧食(也很重要)，怎麼讓他(實業家)為這個社會，帶來那個穩定的力量，這是非常重要。」

音樂能淨化人心，午後的這場感恩音樂會，大家打開心的頻道，聆聽音樂傳達的信念，應該就是愛與付出!

