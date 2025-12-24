歲末感恩 北市新和國小手寫卡片點亮聖誕樹

臺北市新和國小歡慶聖誕節，舉辦「魔法點亮聖誕樹」活動

學生親自為老師頒獎，將「謝謝老師」化為實際行動，對老師傳達最誠摯的謝意。

新和國小透過戲劇進行情緒教育

新和國小學生透過書寫與分享，學習在年末時刻向身邊重要的人說一聲謝謝

卡片上寫滿了孩子最真實的心聲

學生在卡片中感謝同學們的陪伴

在歲末聖誕的溫暖時節，臺北市新和國小舉辦「魔法點亮聖誕樹」活動，全校數百位小朋友熱情參與「心情聖誕樹感恩卡片募集」，透過書寫與分享，學習在年末時刻向身邊重要的人說一聲謝謝。

新和國小表示，一張張掛在聖誕樹上的卡片，寫滿了孩子最真實的心聲。有孩子用稚嫩卻溫暖的文字寫著：「老師人很好，常常陪我玩，還把我當朋友，謝謝您和我一起玩。」也有孩子感謝同學的陪伴，在學校一起遊戲、一起成長，讓每天上學都充滿期待。而高年級孩子的感恩，多了一份深刻與體貼，有人在卡片中感謝老師在運動會與各項比賽期間的用心付出，為了大家的安全與表現，盡心陪伴與指導，讓全班能夠順利完成挑戰，留下「美好又難忘的回憶」。

廣告 廣告

新和國小指出，「魔法點亮聖誕樹」活動不只是讓孩子表達感謝，更是師生之間溫柔回應的時刻。老師們也透過感恩卡片，感謝班上認真學習、努力付出的孩子，肯定他們在學習態度與品格成長上的進步。一來一往的文字交流，讓感恩在校園裡流動，也讓彼此的心更靠近。學校也特別安排由學生親自為老師頒獎，將「謝謝老師」化為實際行動，對老師傳達最誠摯的謝意。