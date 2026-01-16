歲末拜早年！蔡衍明愛心基金會送暖屏東 2弱勢感動落淚

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云15日南下屏東市訪視弱勢家庭，攜手平安基金會主任陳芬芩、屏東大學主任秘書黃明義與2名大學生，前往2處弱勢家戶送上紅包與旺旺仙貝拜早年，溫馨話家常。

蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云（左五）15日與平安基金會主任陳芬芩（左一）、屏東大學主任祕書黃明義（左三）等人，一同關懷屏東弱勢。（圖／中時新聞網）

訪視對象包括因中風導致左側偏癱的59歲李男，以及因青光眼導致視覺障礙的74歲廖婦。李男見到眾人來訪，忍不住抒發近日不安的情緒，他說自己從中風以來很努力復健，每次參加活動也都能走全程，但沒想到第3次手術失敗，導致神經痛到無法走路，為此去做心理諮商。

李男說到傷心處一度哽咽，蔡紹云聞言立即安慰道，「你這麼主動復健、做諮商，一定會好的！」李男破涕為笑說：「承你吉言！」

蔡紹云（右後）15日與平安基金會主任陳芬芩、屏東大學主任秘書黃名義（左二）等人探視視覺障礙的74歲廖婦。（圖／中天新聞）

近午時分，一行人來到廖婦家中，2名大學生看見她在挑菜便主動幫忙。廖婦向蔡紹云表示，她有些補助還請不到，擔憂之後因眼疾完全看不到後日子更難過。蔡紹云聽出她的憂心，立刻轉移話題笑說學生把菜愈挑愈少，幽默化解廖婦的不安，全場笑聲不斷。

黃明義表示，感謝蔡衍明愛心基金會讓學生有機會關懷弱勢，也讓學生獲益良多。學生說，他們學到要更主動去關懷身邊的人，把愛傳達出去。

陳芬芩說，身障者生活很辛苦，需要大眾支持，才能讓他們有不一樣的改變，所以感謝蔡衍明愛心基金會每年三節都會致贈禮金給服務對象，也謝謝屏東大學一起聯手來成就這美好的事情。

