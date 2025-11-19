「歲末拾光．暖冬POT」 認識東北角秋冬樣貌

記者李佩玲／綜合報導

由交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「歲末拾光．暖冬POT」活動，將於29、30日登場，東北角管理處表示，今年活動打破東北角只適合夏天旅遊的印象，藉由美食、體驗、文化等多元形式，帶領親子家庭及情侶認識東北角的秋冬樣貌。

從田間到餐桌 多元體驗

東北角管理處表示，活動以「從田間到餐桌的冬日旅程」為主軸，結合頭城休閒農場、福容大飯店福隆店及在地產業，設計出兼具體驗與風味的主題行程。民眾白天可在頭城農場親手採摘當季蔬果，體驗「愛的魔法湯」及「愛的曼陀羅」農事創作；午後透過DIY活動將回憶化為作品，親手打造「記憶守護熊」流體熊及「願望盆栽」紅心芭樂盆栽蛋糕；夜晚則享用福容大飯店以東北角漁港直送海鮮、在地鮮蔬、特製湯底與精緻肉品打造的超豪華海陸火鍋饗宴，同時搭配現場表演，為旅程增添歲末的浪漫氛圍。

東北角管理處指出，活動共規劃親子與戀人2場次，由專車接駁與領隊陪同，自福隆出發，串聯農事體驗、手作與火鍋饗宴等豐富內容，是適合親子家庭及情侶參加的歲末暖心旅程；活動資訊可至東北角觀光資訊網或東北角之友臉書粉絲專頁查詢。

活動藉由美食、體驗、文化等多元形式，認識秋冬東北角的不同樣貌。 （東北角管理處提供）

親子家庭可在頭城農場親手採摘當季蔬果。（東北角管理處提供）