歲末掃除迎新氣象！寢具換新3提醒、精選4款寢具| 揪愛Mei推好物
在歲末大掃除之際更換寢具，能改善睡眠品質，「揪愛Mei」要跟你們聊聊，為什麼寢具換季是那麼重要！
床墊本身就是影響睡眠品質的關鍵之一！一張適合自己體型與睡眠習慣的床墊，不只讓你更快入眠，也能減少翻身次數，讓你真正睡得深、睡得好。選擇一張合適的床墊，就像是給自己一個溫暖又透氣的擁抱，每天都能睡得更安心。
除了床墊本身，搭配合適的寢具也能讓你的睡眠環境更完美！當季節更替，我們的睡眠環境也應該跟著調整，不然可能會引發一堆不必要的麻煩！今天就讓我「揪愛Mei」來替大家解答，為什麼要換季寢具、換季不換會有什麼危害，還有最推薦的必備好物，讓你睡得像個小天使，健康又舒適！
🉠新春優惠55折起👉 更多德國Emma床墊這邊買 🉠任選4件88折，5件85折👉 更多Lovefu寢具這邊買
為何需要換季寢具？
換季不僅是衣櫃大掃除的時候，也是你寢具清理和更新的最佳時機！不同季節，氣候的變化、濕度的改變，還有我們身體的需求不同，都需要對寢具進行換季調整。特別是像春夏秋冬這樣的明顯季節交替，還真不能忽略這件事喔！
季節變化影響舒適度
在寒冷的冬天，我們的寢具需要更多的保暖性，讓睡眠時刻保持溫暖；而到了夏天，我們則需要換上透氣性好的寢具，讓身體能夠自在呼吸。換季後，使用不同材質的寢具能夠讓你保持最佳的舒適度。
防止過敏原堆積
不換季的寢具會積聚很多灰塵、細菌、甚至是過敏原，像是塵蟎、寵物毛髮等，這些東西會對你的健康造成隱患。尤其是換季時，天氣濕冷、空氣悶熱，這些過敏原會更加容易滋生。所以定期更換並清洗寢具非常重要，能保證你睡得安穩，免於過敏困擾。
不換季寢具會有什麼危害？
影響睡眠品質
如果你的寢具太厚重、太悶熱或太硬，無法適應季節變化，會讓你的睡眠品質大打折扣。長期這樣，可能會導致失眠、肌肉酸痛等問題，讓你每天都處於不舒服的狀態。
細菌滋生，健康風險
細菌與黴菌通常在潮濕環境下生長得特別快。如果不換季或是沒常清潔寢具，這些不潔物會在你睡覺的時候跟你共處，時間久了就容易生病。
皮膚問題
換季時，我們的皮膚會因為環境改變而出現一些不適，像是過敏、乾燥等。如果寢具還是使用舊的、容易引發皮膚問題的材料，這樣會加重肌膚的不適，甚至導致過敏或發炎。
換季必備！揪愛Mei推薦的好物：
1.涼感床墊&床包
如果你是熱愛睡眠舒適度的朋友，涼感床墊保護套絕對是必備！它能有效調節床墊的溫度，讓你在日夜溫差顯著的秋天依然能感受到清涼，避免黏膩的不適感。
👉 竹眠防水保潔墊 NT$1,390這邊買 👉 竹眠植柔薄墊床包NT$1,490
NT$3,160 at Lovefu 👉 更多Lovefu寢具這邊買
2.輕盈透氣涼被
對於春夏季節，推薦選擇輕盈的薄被，被芯內不含填充物，透氣性加倍，輕盈的設計也能提供舒適的溫度，不會讓你半夜出汗或是覺得悶熱，將體溫維持舒適的恆溫狀態。若是過敏體質的朋友，可以選擇能夠有效抵抗塵蟎的款式！
👉 竹眠裸膚兩用被 NT$5,490 這邊買 👉 更多Lovefu寢具這邊買 👉德國EMMA - 涼爽竹纖維被 NT$3,600 這邊買 👉 更多德國Emma寢具這邊買
3.天然棉質床單與枕套
棉質床單吸濕透氣，讓你睡得安穩又舒適。選擇高品質天然棉的床單與枕套，可以避免一些化學成分對皮膚的刺激，尤其是對過敏體質的朋友來說，這樣的選擇更能給肌膚最溫柔的呵護。
👉Dusen Dusen 橙色&紫色 Tommy Stripe 床品套裝 NT$12,185 這邊買 👉 更多SSENSE寢具這邊買 👉竹眠親裸膚寢飾4件組 NT$7,470起這邊買 👉 更多Lovefu寢具這邊買
4.抗菌防臭枕頭
睡覺時，枕頭是最容易積聚汗水和皮脂的地方，特別是忽冷忽熱的秋天，枕頭的衛生問題不容忽視！選擇抗菌防臭枕頭，不僅能避免異味，也能防止細菌滋生，讓你每天都擁有清新舒適的睡眠。
👉月眠枕3.0｜大島的極致睡眠魔法 NT$4,590 這邊買 👉 更多Lovefu寢具這邊買 👉 起源睡眠 枕頭 | 極致涼爽乳膠枕 NT$2,590 這邊買 👉 更多ORIGIN寢具這邊買
更換寢具能提高睡眠品質，讓你每天早晨醒來都能感受到滿滿的活力～ 「揪愛Mei」告訴你，現在就開始動手，給你的寢具來個除舊佈新，睡得好，新的一年也跟著神清氣爽啦～
