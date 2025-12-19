歲末暖心行動 再生電腦一路往南送愛道感恩

12月18日，慈濟在生電腦團隊帶著32台再生電腦一路南下，送到台北市失親兒福利基金會台南辦事處，助弱勢家庭學子穩定學習。

2025 年 7 月，丹娜絲颱風襲台，造成許多失親兒少家庭的經濟狀況受到嚴重衝擊，這些孩子面臨著學業上的困難，由於缺乏必要的電腦設備，無法完成學校的課業和課程，對學習造成了很大的影響，經工研院公益計畫提報，慈濟再生電腦團隊、工研院公益委員會攜手，送出32台再生電腦(含桌機、筆電)及周邊設備。

這次捐贈的電腦來自工研院汰舊設備，搭配KINYO提供的周邊器材，更由高雄綠色奇蹟公益服務網協會捐贈正版軟體，整理維修後成為再生電腦。

台南送完再生電腦後，慈濟再生電腦團隊繼續往南前往高雄拜訪共善企業-順發3C以及晚間參與啟禾扶輪社 × 綠色奇蹟 × 慈濟 2025 年度感恩晚會，除了向各個愛心共善單位致贈感謝狀，也再次向各愛心單位道感恩，因為他們的愛心，讓更多弱勢家庭得到幫助。

幫助經濟弱勢家庭、學校、社福機構，甚至在今年再生電腦也在災害救助上發揮功能，八月趕在開學前送給丹娜絲風災受影響的部份學校、十月送往花蓮光復的光復、太巴塱、大進及西富國小；十一月送往新北崇義中學，為學子在數位學習上助他們更進一步。

慈濟再生電腦團隊分享今年下半年的慈善足跡，例如送再生電腦到花蓮光復，志工短短幾天就完成了前置準備，到了光復這144台再生電腦分11條路線進行運送，一開始以人工徒步送了23台，因為當時災區路況非常不佳，後續的部分都麻煩暱稱小蜜蜂的熱心機車騎士幫忙共善，經由他們的協助把電腦送到定點。

順發3C董事長吳錦昌表示，順發的願景-致力幸福、共創價值、共享成果，我們的文化是善用資源，順發主張消費做公益，用消費改變世界，透過消費做公益可以幫助到弱勢家庭，守護孩子的大未來，我們都有責任讓下一代更美好，感恩慈濟人讓世界更美好！

順發從2010年轉型公益企業，截至目前為止，消費行善的人次經超過4510萬人次、受益人數超過349,400人。

順發3C協理洪麗芬表示，為了與慈濟合作再生電腦專案，順發開發了新系統讓同仁作業更方便；慈濟再生電腦團隊志工也當場提出回饋，感恩順發的愛心及善心，長期提供優質的再生電腦，讓受贈的學子及機構在數位學習上更加順暢!

慈濟志工許清棕，本身是實業家也是綠色奇蹟公益服務網的成員之一，他表示，在2020-2021年新冠疫情緊繃期間，綠色奇蹟一起與慈濟基金會攜手送愛到偏鄉，當時送出100多台電腦，幫助弱勢學子在家線上學習更加順利，2024年高雄推動企業共善邀約，當年慈濟基金會與綠色奇蹟公益服務網進行共善簽約，一同攜手讓善的漣漪更加擴散。

慈濟再生電腦的因緣起始於全臺新冠疫情緊繃，居家隔離期間學生需要線上學習，慈濟志工發現弱勢家庭學子缺乏可以上網學習的電腦設備，遂開啟捐贈再生電腦之路，從2021年6月送出第1台開始，團隊經過四年多來努力，截止2025年12月18日為止，已送出逾2400台再生電腦，助弱勢家庭學子、社福機構、學校等單位愛的足跡遍及全臺及海外。

（撰文／李佩璇，攝影／李佩璇、綠色奇蹟公益服務網）