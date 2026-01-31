歲末最暖力量！ 屏東五大寺院發紅包、毛毯，助弱勢迎新春

【互傳媒／記者 范家豪／萬巒 報導】 為讓弱勢家庭在春節前夕感受社會關懷，屏東縣佛教會理事長、萬巒萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師，連續多年響應屏東縣政府「春節送暖．歲末關懷」活動，今（31）日於萬巒鄉泗溝風雨球場發放紅包與生活物資，現場洋溢溫馨氣氛，讓受助家戶提前迎接暖心新年。

活動現場，在志工引導下，長輩與家戶依序領取紅包與毛毯，臉上露出久違笑容，不少人頻頻向法師與志工致謝。有長者感動表示，「每年都有人記得我們，過年真的不孤單。」也有家長紅著眼眶說，這份關心讓人重新燃起希望。

▲活動現場洋溢溫馨氣氛，讓受助家戶提前迎接暖心新年。（圖／記者范家豪）釋見引法師更在活動中即時展現關懷行動。日前萬巒鄉發生重大車禍，一名43歲孫姓男子不幸遭掉落怪手壓死，留下罹患血癌的妻子及三名仍在就學的孩子，家庭頓失經濟支柱。釋見引法師得知後，立即捐助5萬元急難救助金，盼能協助家屬度過難關，善舉感動在場眾人。

屏東縣政府表示，今年結合佛寺、寺廟及企業界共同推動「春節送暖．歲末關懷」，發放低收入戶每戶1,000元紅包及生活物資。釋見引法師也集結屏東縣佛教會、潮州妙光禪寺、萬巒萬法寺、內埔佛恩寺及妙覺寺等五大寺院力量，自1月17日至2月7日，於泰武、潮州、萬巒及內埔等地發放物資，總計照顧1,227戶弱勢家庭。

▲釋見引法師致詞。（圖／記者范家豪）釋見引法師表示，宗教界應與政府攜手同行，持續成為社會溫暖的後盾，今年特別準備保暖毛毯，希望在氣候多變時節，為長輩與弱勢家庭帶來實實在在的安心與溫度。

▲萬巒鄉長林國順頒贈感謝狀給釋見引法師。（圖／記者范家豪）屏縣府社會處長劉美淑指出，縣府每年於33個鄉鎮辦理歲末關懷活動，感謝萬法寺及佛教界長年投入公益，成為地方最穩定的支持力量，也呼籲社會各界共同關注弱勢，讓愛在屏東持續流動。