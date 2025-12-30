歲末最暖行動 元長都城隍慈善會捐輪椅助病患

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】歲末寒冬，卻暖流不斷。元長都城隍廟慈善會發揮宗教關懷力量，集結地方善心資源，捐贈共50台輪椅給中國醫藥大學北港附設醫院及北港仁一醫院，協助行動不便民眾就醫更便利，實踐「行走零負擔」的溫暖承諾。

慈善會理事長陳献達指出，輪椅是醫院中不可或缺的重要輔具，但實際需求往往超過現有數量，因此希望透過捐贈，減輕醫院壓力，也讓病患及家屬少一份等待、多一分安心。

此次捐贈活動在歲末12月30日順利完成，過程中獲得院方高度肯定。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金代表接受35台輪椅，感謝慈善會以實際行動補足醫療資源；北港仁一醫院院長陳孟意則代表接收15台輪椅，表示這份心意對基層醫療與地方民眾都意義重大。

廣告 廣告

活動當天，不少正在候診的民眾目睹捐贈過程，也感受到社會溫暖力量在身邊流動，讓冰冷的醫療空間多了一份人情味。

陳献達表示，公益不是一次性的行動，而是長期陪伴，未來慈善會仍將持續關懷弱勢族群，把信仰中「濟世為民」的精神落實在生活中，讓更多需要幫助的人感受到社會的善意。

元長都城隍廟慈善會也強調，透過歲末送暖行動，希望讓愛心形成正向循環，陪伴鄉親迎向更有希望的新一年。（照片／記者蘇峯毅翻攝）